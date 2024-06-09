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Friends oyuncuları diziden sonra ne yaptı?

Televizyon dünyasının başına gelen en güzel şeydir Friends. 10 yıl boyunca seyirciyi ekran karşısına kilitlediler. Dizi başlarken 20'li yaşlarının ortalarında ve sonlarında olan, tanınmayan 6 başrol oyuncusu diziyle birlikte birer star oldu. Peki bu kadar ünlü olduktan sonra neler yaptılar? Gelin birlikte göz atalım...

Giriş: 09.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:40
Esra Şaşmaz
Haberler Stil Friends oyuncuları diziden sonra ne yaptı?

Friends dizisinde favori karakteriniz sorulduğunda öne çıkan bir yıldız elbetteki vardı: Rachel Green. Geçmişte hem dizideki 3 başrol oyuncusu hem de o dönemin neredeyse tüm erkeklerinin aşık olduğu isim oldu Jennifer Aniston. Oyunculuğu, güzelliği, özel hayatı ya da ona has aurasıyla diğer rol arkadaşlarından daha çok parladı. Diziden çıkan gerçek bir yıldız oldu. Jennifer Aniston kadar olmasa da objektif olarak konuşmak gerekirse diğer oyuncular da başarılı bir kariyere sahip olmaya devam ettiler.

2000'li yılların başında Friends oyuncuları

COURTNEY COX – MONICA GELLER

Courteney Cox, dizisinin son sezonu biterken hamileydi. Hatta dizinin son bölümünde karnı belli olmasın diye bol bir bluz giymişti. 10 yıllık muhteşem bir kariyerden sonra bir süre tabi ki yıllardır hasretini çektiği kızına odaklandı. İlerleyen süreçte ise hem kamera önünde hem de kamera arkasında televizyon kariyerini ilerletti. 2009 yılında, ABC'de altı sezon boyunca yayınlanan tek kamera komedisi Cougar Town ile ikinci bir hit dizisi oldu.

Courteney Cox

Şov, Coquette Productions ile ortak yapıldı; şirketi o zamanki kocası David Arquette ile birlikte 2003 yılında kurmuştu. Cox, Cougar Town'da hem başroldeydi hem de yönetici yapımcıydı ve çok geçmeden yönetmenlik yapmaya da başladı.

David Arquette, Friends'te bir bölümde Phoebe ile onun ikizi Ursula'nın erkek arkadaşı olarak boy göstermişti. Courtney ile David'in evlendiği sezonun başlangıç bölümünde altı oyuncu da dizinin jeneriğinde kendi soyadlarına David Arquette'nin soyadını ekleyerek rol arkadaşları Courtney'e jest yapmışlardı. Ne yazık ki çift ilerleyen yıllarda boşandı. Ancak iş ortaklıklarını sürdürdüler.

Courteney Cox, Monica Geller karakterine hayat vermişti.

Hem Aniston hem de Lisa Kudrow konuk oyuncu olarak dizide göründü, Cox'un karakterinin hoşlandığı kişiyi canlandıran Matthew Perry de konuk oyuncu olarak göründü. Cox, daha sonra Perry'nin şovu Go On'a konuk oyuncu olarak katılarak Perry'nin yapmış olduğu iyiliğe karşılık verdi.

Friends ekibinin bu kadar başarılı olmasının altında yatan en önemli neden onların gerçekten arkadaş olmalarıydı. Özellikle dizinin kadın oyuncuları Jennifer, Courtney ve Lisa, sıkı arkadaşlar ve onları diziden sonra da yıllar boyunca birlikte gördük, hala da görüyoruz. 6 arkadaş diziden sonra da görüşmeye devam ettiler, birbirlerinin projelerinde yer aldılar ve özel hayatlarında yaşadıkları zorluklarda hep destek oldular.

Courteney Cox, bilinen işlerinden biri de Çığlık filminin serisi oldu. Cox, Instagram'da hala birbirinden komik reelslar çekerek hayranlarını güldürmeye devam ediyor.

MATTHEW PERRY – CHANDLER BİNG

Matthew Perry, dizi ekibinde şöhret ve para ile en çok sınanan isimdi diyebiliriz. Bir zamanlar büyük bir arzuyla hayal ettiği şöhret onun kabusu oldu. Dizi sürecinde bağımlılık ve başarısızlık korkusu ile mücadele etti. Friends'ten sonraki birçok projesinde başarısız oldu.

Go On, Perry'nin Friends sonrası devam etmeyen birkaç dizisinden bir tanesiydi. Pery'nin kendisinden her zaman başrol oyuncusu olarak övgüyle söz edildi. Onu her ne kadar komik bir oyuncu olarak tanısak da Friends'in bizi ağlatan romantik sahnelerinde Chandler Bing vardı.

Matthew Perry, geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yumdu.

Friends'ten sonraki dizilerinden hiçbiri iki sezonun ötesine geçmedi. Perry yine de The Good Wife ve Children's Hospital gibi dizilerde yinelenen rolleri canlandırarak, görece sıklıkla televizyonda belirmeye devam etti.

17 Again (17 Yeniden)'in ardından, Perry, eski başrol oyuncusu arkadaşlarının çoğundan daha fazla başarı elde etmesine rağmen, film dünyasından yavaş yavaş çekildi. Ayrıca beyaz perde facialarından da payını almıştı; bunlardan bazıları onun bağımlılığında dibe vurduğu zamanlara denk gelmişti.

Chandler Bing, karakteriyle hafızalara kazındı.

Bağımlılığıyla herkesin gözü önünde boğuşmasının ardından, Perry iyileşme hizmetlerinin savunucusu oldu. Sistem içerisinde kaybolmuş, şiddete başvurmayan uyuşturucu bağımlılarına daha iyi hizmet vermesi için yargı reformuna lobicilik yaptı ve 2013 yılında rehabilitasyon evi açtı.

Bağımlılık; Perry'nin ilk tiyatro oyunu olan, kendisinin yazdığı ve nihayetinde hem Off-Broadway'de hem de Londra'nın West End Tiyatrosu'nda başrolünde oynadığı The End of Longing'te bir tema haline geldi.

Friends ekibi, dizi süresince birlikte boy gösterdiler, dizi bittikten sonra da dost kaldılar.

KİMSENİN ONA TEKLİF ETMEYECEĞİ ROLÜ KENDİNE YAZDI

Perry'nin yazdığı karakter, bir alkolikti; hayatının en karanlık günleri boyunca kendisinin son derece abartılı bir yorumuydu. Bu, hiç kimsenin ona asla teklif etmeyeceği türden bir roldü. "İnsanlar hâlâ beni Chandler, tatlı, alaycı adam olarak görüyor ama bu, o değil," dedi bir röportajında.

"Benden başka hiç kimsenin 'Bunu Perry için yazacağım,' diye düşüneceğini sanmıyorum. Bu yüzden, bunu ben yaptım ve sanırım yaptığım bir sonraki şey muhtemelen yine benim tarafımdan yazılmış olacak." dedi.

Dizinin bölümlerini peş peşe seyredenler Perry'nin bu süreçte bağımlılık nedeniyle fiziksel olarak yaşadığı değişimi çok net bir şekilde görebilir. Dizi ekibi, Matthew'u bu süreçte desteklediler. Matthew ise bunca zorluğa rağmen dizi setine ayık gitmek için çok çaba harcadığını belirtmişti.

Perry ile ilgili acı haber 28 Ekim 2023’te geldi. Yüksek dozda ketamin nedeniyle yaşamını yitirdi. Perry, ölmeden önce yalnızca Friends ile anılmak istemediğini söylemişti. Dizinin getirdiği şöhret ve para onun için bir lanete dönüşmüştü.

DAVİD SCHWİMMER – ROSS GELLER

Her ne kadar hemen göze çarpmasa da dizinin en komik, en saf karakteridir Ross. Dizi ekibini çekip çeviren zeki ve yetenekli oyuncu David olmuştu. Friends ekibine ilk seçilen karakterdi. Friends'in efsane sahnelerini saysak Ross kesinlikle o sahnelerin bir çoğunda vardır.

Diziden önce tiyatro yapan David, dizinin getirdiği şöhrette başa çıkmakta zorlanan isimlerden biriydi, bu nedenle dizi bitince tiyatroya dönmesine hiç şaşırmamak gerek.

David, dizinin ertesinde ilk önce hem televizyon ve film için hem de tiyatro için yönetmenlik yapmaya girişti. Friends yönetmenlerinin fevkalade rehberliği altında becerilerini geliştirerek yıllar geçirdi ve şovda geçirdiği zaman süresince, kendisi on bölüm yönetti.

David Schwimmer

ŞÖHRETE BİR TÜRLÜ ADAPTE OLAMADI

Schwimmer doğuştan yetenekli bir oyuncuydu ama huzuru olmayan bir ünlüydü ve şöhrete diğerleri kadar adapte olamamıştı. Bir röportajında şöhretle ilgili "Oldukça sarsıcıydı ve benim için alışması, rahat bir hal alması, sanırım, yıllar alan bir şekilde diğer insanlarla olan ilişkilerimi alt üst etti" dedi.

"Bir oyuncu olarak, benim eğitilme şeklim, benim işim hayatı gözlemlemek ve diğer insanları gözlemlemekti. Dolayısıyla eskiden başımı öne eğmeden gerçekten odaklanmış halde ve insanları izleyerek etrafta dolaşırdım. Ünün etkisi ise tam tersiydi. Bana bir beyzbol şapkası altında saklanmayı ve başkaları tarafından görülmemeyi istettirdi."

David Schwimmer, Ross Geller karakterine can vermişti.

Friends'den sonra, dedi: "Anlamaya çalışıyordum: Bu yeni dünyada, bu yeni durumda bir oyuncu nasıl olurum? İşimi nasıl yaparım?"

Schwimmer, en sonunda tutunma noktasını buldu ve daha fazla kamera önü işi yapmaya başladı, The People v. O.J. Simpson'daki popüler Robert Kardashian performansı dâhil. Fakat çoğunlukla sahne arkasında kaldı.

2017 yılının başlarında, Sigal Avin tarafından yazılan ve yönetilen, her biri (tümü gerçek hayat olaylarına dayanan) tipik bir cinsel taciz olayını betimleyen kısa filmlerden oluşan bir seri yaptı.

Schwimmer, bir filmde eşcinsel bir karakteri de canlandırmıştı. Nihayetinde Friends'ten daha büyük bir proje yapmadı. Ancak onun zaten daha fazla şöhret gibi bir arzusu da yoktu.

LİSA KUDROW – PHOEBE BUFFAY

Lisa Kudrow, kadınların da komik olabileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Dizinin başladığı yıllarda, yani 90'ların sonu 2000'lerin başı, dünyada toplumsal algılarla ilgili bir çok şey değişiyordu. Lisa, o kadar komikti ki David Schwimmer, her fırsatta Lisa'nın gördüğü en komik kadın olduğunu dile getirmişti.

Phoebe Buffay, dizinin en sıradışı karakterlerinden biriydi. Karnınıza ağrıların girdiği o müthiş sahnelerde muhtemelen Lisa'yı izliyordunuz. Kudrow, diziden sonra birçok projede yer aldı, ancak yaptığı hiçbir şey Friends'ten daha parlak olmadı ve o da bunu zaten pek sorun eder gibi değildi.

Kudrow, diziden sonra kamera arkası kariyeri geliştirdi. 2008 yılında, başrol ve yazar ortağı olarak, Web Therapy komedisini başlattı. Düşük bütçeli bir internet dizisi olarak başladı ve 2011 yılında, Showtime tarafından uyarlandı.

Lisa Kudrow

Schwimmer, Perry, Cox ve Matt LeBlanc, hepsi konuk oyuncu olarak çeşitli rollerle dizide göründü. Kudrow'un 2005 yılı kült hiti The Comeback, bir devam sezonu için 2014 yılında geri döndü.

Lisa Kudrow, diziden sonra daha çok yan karakter olarak yer aldı. Kudrow'un yer aldığı projelerdeki performansı, izleyicilerin tamamen Phoebe'yi unutmasına yetecek kadar farklı ve güçlüydü ancak The Comeback dizisi hak ettiği yere hiçbir zaman gelemedi.

Lisa Kudrow, dizinin en komik karakterlerinden biriydi.

Yine de, Kudrow, uzun bir süredir Friends oyuncularının, en çok değilse de, en başarılılarından biri olarak övüldü. Durmak bilmeden hem televizyon hem de film sektörlerinde çalışmaya devam etti.

FRİENDS'İN MİRASINI ÜZERİNDEN ATMAYA ÇALIŞMADI

Lisa, ne bir film yıldızı oldu ne de Friends'in mirasını tamamen üzerinden attı. Şimdi ise, bir yardımcı oyuncu ama neredeyse her zaman bütün ilgiyi kendi üzerine çeken bir yardımcı oyuncu olarak kaldı. Lisa, hiçbir zaman Friends'in üzerine çıkmaya çalışmadı, ona kalan mirastan hoşnuttu.

MATT LEBLANCE – JOEY TRİBBİANİ

Friends'in çapkın, yakışıklı ve saf karakteri Joey'i canlandıran Matt LeBlance, dizi biter bitmez yalnızca Joey Tribbiani'yi anlatan bir dizi çekti. Matt, belki de dizide Friends'in mirasından hiçbir rahatsızlık duymayan tek isimdi. Friends'in üstüne çıkmayı denemedi, bunun ne kadar büyük bir miras olduğunun her zaman farkındaydı.

Matt LeBlanc

Episodes projesi ona bir Altın Küre kazandırdı ve kariyerinde ilk kez, insanlar Matt LeBlanc'in iyi bir oyuncu olduğunu fark etti. LeBlanc "Pek çok kez, insanlar Joey yüzünden benimle konuşurken yavaş yavaş konuşacaklar" dedi bir röportajında. Episodes dizisi tam 5 sezon sürdü.

Matt LeBlanc, Joey Tribbiani karakterini oynamıştı.

FRİENDS'İ KOPYALAMAYA ÇALIŞMADI

Ancak Episodes dizisi 2017'de bittikten sonra, Matt, hoşuna giden işleri alarak kendini deyim yerindeyse akışa bıraktı.

Top Gear'ı sunması için bir anlaşma imzaladı ve CBS komedisi Man with a Plan'ı yaptı ve başrolünde oynadı.

Matt LeBlanc, dizide diğer rol arkadaşlarının biraz gerisinde kalan bir isim olsa da Friends deyince efsanaleşen replik ona aittir: "How you doin?" (Napıyorsun?)

JENNİFER ANİSTON –RACHEL GREEN

Ve son olarak Friends'in yıldızı: Jennifer Aniston. Nereden bakarsanız bakın aradığımız her şey sanki onda toplanmıştır. Aniston'ın anne ve babası da oyuncu olduğu için oyunculuğa çok küçükken başlamıştı. Ancak Friends'e kadar yani 25 yaşına kadar yer aldığı hiçbir işi tutmamıştı. O, bu dizinin büyüleyici bir şey olacağını en başında fark etmişti.

Aniston, güzelliği, oyunculuğu, aşk hayatı ve Rachel karakteriyle parlak bir yıldıza dönüştü. Dizide en çok parlayan, en çok merak edilen isim oldu. Onun için birçok kapı açılsa da elbette şöhretin sillesini de yemişti.

HİÇBİR ŞEY FRİENDS'İN ÜSTÜNE ÇIKAMADI

Jennifer, Friends'i her seferinde övgüyle, sevgiyle ansa da dizinin üzerine çıkmaya çalışan isim oldu. Ancak ne yaparsa yapsın komşu kızı, sevimli Rachel'ın gölgesi peşini bırakmadı. Dizi süresince ve diziden sonra birçok filmde rol aldı. En büyük arzusu çok iyi bir drama oyuncusu olduğunu kanıtlamaktı. Bunun için çok çaba harcadı ve kanıtladı da...

Dizinin son sezonlarında şovun bitmesini isteyen, film kariyerine odaklanmak isteyen, Friends ile ilgili sorulardan sıkılan, yorulan yıldızımız oldu kendisi.

Büyük filmlerde başrolleri oynadı; The Break-Up [Ayrılık], Marley & Me [Marley & Ben], Horrible Bosses [Patrondan Kurtulma Sanatı]), muazzam sponsorluk anlaşmaları yaptı. Adını, yüzünü her yerde gördük ve görmeye devam ediyoruz.

Jennifer Aniston

RACHEL'IN GÖLGESİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak ne yaparsa yapsın, ekran önünde veya arkasında, Rachel Green'in gölgesi onu takip etti. Rachel'ı gölgede bırakmaya yetecek kadar büyük başka bir karakter, film ya da proje olmadı. Zaman zaman acaba dedirtti ancak her zaman Friends birinci sıradaki yerini korudu.

Jennifer Aniston, Rachel Green ile ikonikleşti.

Jennifer Aniston; dramada beklediği çıkışı yapamaması, Rachel Green rolünü üzerinden söküp atamaması; tam çocuk doğuracakken dünyanın en yakışıklı, en başarılı ve en ünlü erkeklerinden biri olan kocası Brad Pitt’in onu rol arkadaşı ve dünyalar güzeli Angelina Jolie ile aldatması nedeniyle uzun yıllar medyada ‘mağdur’ bir pozisyonda göründü.

Aniston, hem özel yaşantısında ki hem de oyunculuk kariyerinde ki yaşadığı zorlukları aştı. Dünyanın en güçlü, en ünlü, en zengin isimleri arasında yer almayı başardı. Son olarak The Morning Show adlı drama dizisindeki performansıyla “Jennifer Anniston başarılı bir drama oyuncusu” dedirtti.

Aniston’ın lanetini üzerinden bir türlü atamayan Brad Pitt, yıllar sonra eski eşiyle ekrana yansıdı.

Jennifer, Brad ile samimi bir şekilde ekrana gelerek de tüm zorlukların üstesinden zamanla geldiğini gösterdi.

Friends ekibinin birlikte çektirdiği ilk kareler.

TALİH Mİ LANET Mİ?

Dışardan bakılınca gençliklerinin baharında bu kadar üne, paraya kavuşan insanların bir ömür boyu mutlu olması beklense de onlar da hayatın acılarıyla, Friends'in talihiyle ve lanetiyle yüz yüze geldiler.

Friends ekibi "Friends: The Reunion" projesiyle 2021 yılında bir araya gelmiş ve eski günleri yad etmişti.

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"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
Günlük hayatımız hep bir koşturma içinde geçiyor; işe yetişmek, aileyle vakit geçirmek, kendine vakit ayırmak, ev işlerini yapmak... Sürekli uğraşmamız gereken şeyler olduğu gibi dinlenmeye de ihtiyacımız var, ancak bu konu kadınlar için daha zor. Bloom UK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kadından 9'u iş ve kişisel yaşamı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Ev işlerinde de sorumluluğun çoğunluğu kadınlarda. Bu durum "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımını ortaya çıkardı. Peki nedir bu kavram ve kadınların neden daha yorgun hissetmesine sebep oluyor?
Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
Bursa'da eşi Hakkı Koca tarafından öldürülen Leyla Koca cinayeti davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4 çocuk annesi olan Leyla Koca'nın yaşları 15 ve 16 olan iki kızı, babalarından şikayetçi olmadı
Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
Üniversite adaylarının sınav maratonunda ikinci gün. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün tamamlanandı. Sınavın ilk gününde adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını yanıtladı. Milyonlarca adaya 120 soru için 165 dakika süre tanındı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu ise bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile başladı.
Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
Yaşlı bir kadın polise “Kimsemiz yok niye bizimle ilgilenmiyorsunuz” dedi. 20'li yaşlardaki oğlu kaybolalı 5 yıl olmuştu. Anne, oğlundan hiç haber alamıyordu. Öldürülmüşse de tek isteği bir mezarının olmasıydı. Bu sözleri tesadüfen duyan bir polis memuru, raflara kaldırılmış dosyayı alıp incelemeye başladı. 5 yıldır çözülemeyen olayı, sokak çalışmasından yola çıkarak 10 günde çözdü. Yapılan çalışmayla, kayıp gencin öldürülüp cansız bedeninin İstanbul dışına götürülüp atıldığı bilgisine ulaştı. Hem katillerin ceza alması, hem de annenin oğlunun mezarına kavuşması için başlayan amansız takip Hollywood’un polisiye filmlerini aratmadı. Olayı çözen cinayet uzmanı emekli polis memuru Savaş Kurtbaba, ayrıntıları Habertürk’e anlattı. Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberi...
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
Fenerbahçe'de tarihi gün... Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor. Tarihi seçimle ilgili tüm detaylar haberimizde....
Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
Dr. Şirin Seçkin, "Son yıllarda pil yutma nedeniyle acile başvuran vaka sayısı en az 2 katına çıktı. Çoğu oyuncak, müzikli kitaplar ya da kutular, kumanda cihazları, saatler ve hesap makineleri yuvarlak disk şeklindeki pillerle çalışır. Bunlar sıklıkla değiştirilir ve ortalıkta bırakılır. Bir kısmı da oyuncağı kurcalayan çocuk tarafından yutulabilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Yasak aşkın ilk karesi
Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören, 10 yıllık evliliklerini nisan ayında sonlandırmıştı. İçgören'in Beşerleri, taşarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı ileri sürülmüştü. Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıyan İçgören ile Kuru, gazetecileri fark edince panik olup ne yapacağını şaşırdı
Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz'den Akdeniz'in doğusuna kadar birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi
Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes karşısında ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, parkeden galip ayrılması halinde 11. şampiyonluğuna ulaşacak
Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek tarihi başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki buluşması tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca vatandaş, Habertürk'ün ev sahipliği yaptığı tarihi yayını büyük ilgiyle takip etti.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, bugün gerçekleştirilecek seçim öncesi Habertürk TV canlı yayınında kozlarını paylaştı. Koç ve Yıldırım, aralarında geçen tartışmalar ve anlaşmazlıklardan Mourinho transferine kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Mourinho polemiği!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki tarihi buluşmasında Jose Mourinho polemiği yaşandı
Tarihi yayında borç tartışması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki tarihi buluşmasında borç konusu da masaya yatırıldı. Bu esnada gayrimenkul meselesi de gündeme gelirken Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla" ifadesine Ali Koç'tan ""Getirin 300 milyon Euro, size verelim" yanıtı geldi. Yıldırım bunun ardından "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim" dedi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, tarihi seçim öncesinde Habertürk ekranlarında bir araya geldi. Tarihi yayın, iki başkan adayının sarılmasıyla başladı!
Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
Uluslararası tanınırlığa sahip keman virtüözü Suna Kan, yeteneğiyle müzik tarihine geçen ulusal değerlerimizden biri. Kan'ın, Başbakan Nihat Erim'e yazdığı mektup sonrasında ilk Kültür Bakanı Talât Sait Halman'ın makamından olması uzun süre tartışmalara neden oldu
1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte sağlığınızı korumanız için yapmanız gereken o 36 süper yöntem...
"Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
Haldun Dormen'in yazıp yönettiği; Adile Naşit, Erol Evgin, Nevra Serezli ve Ayşen Gruda gibi isimlerin rol aldığı 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın açılışını yapan Kartal Kaan ile konuştuk
Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana saldırı düzenledi. Filistinli yetkililer, en az 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu ve savaşın derhal son bulması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu
Pişti oldular
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Vildan Atasever ile eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ün yolu önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kesişti. İki oyuncu samimi şekilde sohbet ederken görüntülendi