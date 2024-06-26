Eğirdir Gölü kıyısındaki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı

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Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombasının bugün sabah özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürülmesinin ardından aynı bölgenin yakınında 3 el bombası daha bulundu.

POLİSE İHBARDA BULUNDULAR Babasultan mevkisindeki halk plajında öğleden sonra el bombalarını fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulundu.

BÖLGE YAKININDA YÜZMEYE DEVAM ETTİLER REKLAM Olay yerine gelen polis ekibi bölgeyi şeritle kapatarak vatandaşlara uyarıda bulunurken, bazıları ise polisin tüm uyarılarına rağmen şeritle çevrilen bölgenin yakınında yüzmeye devam etti.

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ Polis, vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşması için sık sık uyarıda bulundu. Isparta'dan gelen bomba imha ekipleri 3 el bombasını alıp, bölgeden ayrıldı.

YÜZMEYE DEVAM ETTİLER Plajdaki vatandaşlar ise havanın sıcak olduğunu, tehlikeli olmasına rağmen yüzmeye devam ettiklerini söyledi.