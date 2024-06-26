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        Haberler Gündem Güvenlik Eğirdir Gölü kıyısındaki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı - Öne Çıkan Haberler

        Eğirdir Gölü kıyısındaki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı

        Isparta'nın ünlü yerlerinden Eğridir Gölü kıyısında kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombasının bugün sabah özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürüldü. Polis, vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşması için sık sık uyarıda bulundu. Plajdaki vatandaşlar ise havanın sıcak olduğunu, tehlikeli olmasına rağmen yüzmeye devam ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:06
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        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombasının bugün sabah özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürülmesinin ardından aynı bölgenin yakınında 3 el bombası daha bulundu.

        POLİSE İHBARDA BULUNDULAR

        Babasultan mevkisindeki halk plajında öğleden sonra el bombalarını fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulundu.

        BÖLGE YAKININDA YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

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        Olay yerine gelen polis ekibi bölgeyi şeritle kapatarak vatandaşlara uyarıda bulunurken, bazıları ise polisin tüm uyarılarına rağmen şeritle çevrilen bölgenin yakınında yüzmeye devam etti.

        BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

        Polis, vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşması için sık sık uyarıda bulundu. Isparta'dan gelen bomba imha ekipleri 3 el bombasını alıp, bölgeden ayrıldı.

        YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

        Plajdaki vatandaşlar ise havanın sıcak olduğunu, tehlikeli olmasına rağmen yüzmeye devam ettiklerini söyledi.

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        #Eğridir Gölü
        #haberler
        #ısparta
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