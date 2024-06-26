Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bakanlık açıklamasında kültür varlıklarının zarar görmedini belirtti. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı. Denizli'de ve Balıkesir'deki yangınlar da ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangında Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, çalışmalara kolaylık sağlanması için örenyerinin 3 gün ziyarete kapalı kalacağını bildirdi.

          Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sularında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

          Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

          "Yangında, Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır."

        • 2

          ÇANAKKALE

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alan ile Biga ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

        • 3

          İhbar üzerine her iki yangın bölgesine ekipler sevk edildi.

        • 4

          Havadan ve karadan başlatılan müdahale ile Biga'daki yangın kontrol altına alındı.

        • 5

          ANTİK KENTE SIÇRAMIŞTI

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti'ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

        • 6

          JANDARMA İNCELEMELERDE BULUNDU

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti'ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

        • 7

          ARAZÖZ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

          Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu. Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı. Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.

        • 8

          DİĞER YANGINLAR

        • 9

          DENİZLİ

          Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        • 10

          İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        • 11

          Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinası, 2 dozer ile 4 itfaiye aracı destek verdi.

        • 12

          Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        • 13

          BALIKESİR

          Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        • 14

          Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

        • 15

          Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        • 16

          Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

          Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        ABD yarın akşamı bekliyor
        ABD yarın akşamı bekliyor
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Habertürk Anasayfa