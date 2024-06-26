Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bakanlık açıklamasında kültür varlıklarının zarar görmedini belirtti. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı. Denizli'de ve Balıkesir'deki yangınlar da ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangında Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, çalışmalara kolaylık sağlanması için örenyerinin 3 gün ziyarete kapalı kalacağını bildirdi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sularında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yangında, Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır."
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alan ile Biga ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
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İhbar üzerine her iki yangın bölgesine ekipler sevk edildi.
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Havadan ve karadan başlatılan müdahale ile Biga'daki yangın kontrol altına alındı.
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ANTİK KENTE SIÇRAMIŞTI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti'ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
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JANDARMA İNCELEMELERDE BULUNDU
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti'ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.
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ARAZÖZ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu. Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı. Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.
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DİĞER YANGINLAR
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DENİZLİ
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinası, 2 dozer ile 4 itfaiye aracı destek verdi.
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Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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BALIKESİR
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.
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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.