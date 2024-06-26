Mourinho’nun ikonik paltosu

Teknik direktör José Mourinho bir röportajında “Beni ikon olmaya çalışmadan bir ikonum!” demişti. Futbolda olduğu kadar moda konusunda da öyleydi gerçekten. Yıllarca özel dikim takım elbiseler ve kravatlılarıyla saha kenarında stiliyle de birçok şeyi değiştirdi. Dünyanın en önemli erkek giyim markalarından birinin elçisiydi. Önceliğinin rahatlık olduğunu söylüyordu ama şık olduğunu kimse inkar edemezdi. Çalıştırdığı takımın renkleri ne olursa olsun saha kenarında renkler pek değişmedi; griden siyaha, uzanan bir renk paletini tercih etti hep. Mavi (lacivert) ise onun için bir klasikti. Süet ayakkabılar, takım içine giydiği kazaklar... Saç kesimi, atkıları...