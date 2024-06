Hayatı kolaylaştırmaz mıydı?

“Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close” kitabının yazarı Hannah Carlson'a göre cepler için verilen savaş nesiller öncesine dayanıyor. Erkek giysileri uzun zamandır kullanım amaçları göz önünde bulundurularak tasarlanırken, evin ve çocukların koruyucusu olduğu varsayılan kadınların günlük görevleri açısından giysilerinde bir şeyler saklama ihtiyacı yoktu.