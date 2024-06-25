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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ zirvede yerini korudu - İş-Yaşam Haberleri

        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ zirvede yerini korudu

        İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırmasına göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:37
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        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
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        İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.

        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

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        İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

        Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

        2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

        Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen ​​​​​​​Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

        CİNER GRUBU'NDAN 2 ŞİRKET İSO 500'DE

        İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023' listesinde Ciner Grubu'ndan 2 şirket yer aldı. 48. sıradaki Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş., 744 milyon 896 bin dolarlık net yüzde 100 katma değerli ihracata imza attı.. 90. sırada bulunan Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ise 400 milyon 433 bin dolarlık net ihracat ile ülke ekonomisine katma değer sağladı.

        İSO 500'DE ÜRETİMDEN SATIŞLARDAKİ ARTIŞ ORANI YÜZDE 42,1'DE KALDI

        Araştırmaya göre ISO 500'de üretimden satışlar 2023 yılında yüzde 42,1 oranında artarak 4 trilyon 485 milyar liradan 6 trilyon 375 milyar liraya çıktı.

        Bahçıvan açıklamasında ayrıca "Üretimden satışlarda büyüme bir önceki yıl yüzde 119 iken, 2023 yılında yüzde 42,1'e gerilemesinin nedenlerine baktığımızda yavaşlayan küresel talep, 6 Şubat'ta ardi ardına yaşadığımız deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişimin belirleyici rol oynadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        EN YÜKSEK PAYA SAHİP SEKTÖRLER

        ISO 500'ün sektörel dağılımında 2023'te üretimden satışlara göre en yüksek paya sahip olan sektör yüzde 22,5 ile "ana metaller ve makine imalatı sanayi" olurken bu sektörün payı geçen yıla göre 0,9 puan azalmış durumda görünüyor.

        Yüzde 19,7 ile ikinci sırada yer alan "kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri" sektörünün payı ise geçen yılın 3,6 puan altında kaldı.

        Üçüncü sırada ise geçen yıla göre payını 3,7 puan artırarak yüzde 17,7'ye çıkaran "kara, deniz taşıtları ve yan sanayii" bulunuyor.

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