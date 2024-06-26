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        Haberler BBC Dünya İngiliz posta idaresi, martıların neden olduğu gecikmelerden dolayı özür diledi

        İngiliz posta idaresi, martıların neden olduğu gecikmelerden dolayı özür diledi

        İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki bir kasabanın sakinleri, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nden (Royal Mail) geciken postalar için özür dileyen bir mektup aldı. Mektupta postacıların martı saldırıları nedeniyle engellendiği yazıyordu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.06.2024 - 08:08 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:08
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        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
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        martılar

        BBC

        Bir bölge sakini, kuşlar yuva yaparken dışarı çıkmanın "ölümcül" olduğunu söylüyor.

        İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki bir kasabanın sakinleri, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nden (Royal Mail) geciken postalar için özür dileyen bir mektup aldı. Mektupta postacıların martı saldırıları nedeniyle engellendiği yazıyordu.

        Royal Mail, gecikmeden etkilenen bölgede yaşayanların, kuşların yavrularını agresif bir şekilde korumayı bırakmasını bekleyebileceklerini veya yeni bir adres belirleyebileceklerini söyledi.

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        Bölge sakini Naomi, martıların her yıl altı hafta boyunca komşusunun evine yuva yaptığını anlatıyor:

        "Şu an komşumun çatısında bir yuva var ve her yıl altı hafta boyunca dışarı çıkmak ölümcül oluyor. Büyük oğlum her sabah üniversiteye gitmek için evden çıktığında martıların saldırısına uğruyor.

        "Yanımdan geçen veya bir şeyler teslim eden insanların saldırıya uğradığını günlük olarak görüyorum."

        Mektupta Royal Mail, "durumu günlük olarak izleyeceğine" dair güvence verdi.

        "Bildiğiniz gibi, bölgedeki martıların yavrularını korumak için teslimat personeline saldırması nedeniyle şu anda size ve mahalleye güvenli bir şekilde teslimat yapmakta zorluk yaşıyoruz.

        "Bu mektubun amacı, öncelikle sizi yaşadığımız sorunlar hakkında bilgilendirmek ama aynı zamanda size her gün teslimat yapmaya devam edeceğimize dair güvence vermek."

        Mektupta çalışanların güvenliğine en yüksek önceliğin verildiği de yazıyor.

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