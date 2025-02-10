Afyonkarahisar'da fabrika yangını

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

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60’a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler yoğun uğraş veriyor. Şu ana kadar 1 kişinin yaralandığı yangında ekipler alevleri kontrol altına almak için fabrikaya dört bir yandan müdahale ediyor.

Fabrikadan yükselen alevler ise kentin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan gürüldü. Gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar birçok vatandaş tarafından yangın bölgesine uzakta olmalarına rağmen cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ederken, edinilen bilgilerde yangının gece geç saatlere kadar devam edebileceği öğrenildi.

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"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE KONTROL ALTINA ALINAMAYACAK GİBİ"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, orman ürünleri fabrikasında çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına 54 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini kaydederek, "Olayda can kaybı yok, içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın devam ederken, Vali Yiğitbaşı yangının çıktığı fabrika alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Vali Yiğitbaşı ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında can kaybı olmadığını kaydeden vali Yiğitbaşı, fabrikanın bir mobilya toptancısı, yangına çok meyilli bir tesis olduğunu belirtti.

"YANICI MADDELER ÇOK FAZLA"

Vali Yiğitbaşı, "Yangın ihbarı gelir gelmez 9 itfaiye ekibimiz bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı fabrika diğer işletmelerimiz ile dipdibe olan bir bölge. Yangının diğer plastik üretimi yapan bir başka fabrikaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Bütün ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri bölgeye istenildi. Yeni gelen ekipler bölgeye konuşlandırıldı. Orman ürünleri işletmesinde bu yangın gerçekleştiği için içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınmasını planlıyor. Sonrasında soğutma çalışmasına geçilecek" dedi.

"MADDİ HASARLAR TELAFİ EDİLİR, ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK" Olayda en büyük tesellinin ise can kaybı olmaması olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Büyük bir yangın ve maddi bir kayıp var. Ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuz da değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik, sadece bir vatandaşımızın dışarı da itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif bir şekilde yaralandığını biliyoruz. Onunda durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok" dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.