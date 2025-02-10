Mustafa Üstündağ'dan, Okan Buruk ve futbolcularına gönderme

Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ancak aleyhine verilen penaltı vuruşunun haksız olduğu gerekçesiyle mücadelenin 34'üncü dakikasında konuk takım sahadan çekilme kararı alarak maçın tatil edilmesine neden oldu.

Spor camiası verilen penaltı vuruşunu ve sahadan çekilmeyi tartıştı / tartışıyor.

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Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da o tartışmaya katıldı.

Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularına yönelik göndermeli bir paylaşımda bulundu.

REKLAM Mustafa Üstündağ, bugüne kadar aldığı ödüllerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oskar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle

Fotoğraflar: Instagram