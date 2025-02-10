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        Haberler Spor Transfer Yasin Özcan'ın bonservis bedeli dikkat çekti! İşte Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları

        Türk futbolunun köklü kulübü Kasımpaşa, son dönemde yaptığı futbolcu satışlarıyla diğer kulüplere örnek olmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak altyapısından yetişen genç yıldız adayı Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu. İngiliz kulübünün Yasin için 7+1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. 18 yaşındaki Yasin'in transferi, akıllara Kasımpaşa'nın geçmişte yaptığı diğer oyuncu satışlarını getirdi. İşte Kasımpaşa Kulübü'nün en yüksek bedelli transfer satışları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:33
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        • 1

          Kasımpaşa'nın Türk futboluna armağan ettiği Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olarak lacivert-beyazlı kulübün gurur kaynağı oldu.

        • 2

          İngiliz ekibi, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusu için Kasımpaşa'ya 7+1 milyon Euro ödeyecek. Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak. Yasin Özcan'la birlikte Kasımpaşa'nın en pahalı transfer satışları da gündem oldu.

        • 3

          İşte Kasımpaşa'nın en yüksek bonservis elde ettiği 10 transfer satışı...

        • 4

          10- Özer Hurmacı: 1.5 milyon euro -> Trabzonspor

        • 5

          9- Ryan Donk: 2.5 milyon euro -> Galatasaray

        • 6

          8- Ryan Babel: 2.5 milyon euro -> Al-Ain

        • 7

          7- Kalu Uche: 3.5 milyon euro -> El-Jaish

        • 8

          6- Eren Elmalı: 3.6 milyon euro -> Trabzonspor

        • 9

          5- Yekta Kurtuluş: 3.75 milyon euro -> Galatasaray

        • 10

          4- Eren Derdiyok: 4 milyon euro -> Galatasaray

        • 11

          3- Yasin Özcan: 7 milyon euro -> Aston Villa (+1 milyon euro bonus)

        • 12

          2- Trezeguet: 10 milyon euro -> Aston Villa

        • 13

          1- Mbaye Diagne: 13 milyon euro -> Galatasaray

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