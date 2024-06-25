Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler

        Türkiye, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile son grup maçını oynayacak. Türkiye, bu maçta 1 puan alırsa, Gürcistan - Portekiz maçının sonucuna bakılmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkacak. Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. İşte Türkiye - Çekya maçı öncesi tüm detaylar ...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 22:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında bugün Çekya ile karşılaşacak.

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.

        • 2

          Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI

          Milliler, bugün Çekya ile son grup maçını oynayacak. Türkiye, bu maçta 1 puan alırsa, Gürcistan-Portekiz maçının sonucuna bakılmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkacak. Portekiz, Türkiye ve Çekya karşısında aldığı galibiyetlerle gruptan lider çıkmayı garantiledi. Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

        • 4

          Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

        • 5

          EN İYİ ÜÇÜNCÜ

          EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideri İngiltere ile karşılaşacak. İspanya ve İngiltere grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.

        • 6
        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa