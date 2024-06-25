Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çekya maçında oynayacak mı?

''DAHA AZ SÜRE ALMIŞ OYUNCULAR DA VAR''

"Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?"

"Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil."