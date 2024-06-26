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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Niğde'de zincirleme kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil, kamyon ve TIR çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü korkunç kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 06:03 Güncelleme: 26.06.2024 - 06:03
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        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
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        Niğde'de kamyon, otomobil ve TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        D-750 karayolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile (57) ve kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        VALİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR

        Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Çelik, kazada yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirterek, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Pozantı istikametinden gelen otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını aktaran Çelik, daha sonra kamyonun TIR'la çarpıştığını kaydetti. TIR sürücüsü ile yanındaki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Çelik, kaza nedeniyle kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.

        *Haberin ilk görseli İHA, diğer görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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