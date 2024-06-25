İngiltere: 0 - Slovenya: 0 | MAÇ SONUCU

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaştı. Köln Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, EURO 2024 C Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Slovenya ise topladığı 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek adını son 16 turuna yazdırdı.

EURO 2024 D Grubu'nun ikincisi ise Danimarka oldu.

İNGİLTERE'NİN RAKİBİ A MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDAN OLACAK

C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak. A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek. C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU 1- İngiltere (5) 2- Danimarka (3) 3- Slovenya (3) 4- Sırbistan (2) REKABETTE İNGİLTERE'NİN YENİLGİSİ YOK İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. İki ülke 7 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. HALİL UMUT MELER GÖREV YAPTI İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev yaptı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlendi. Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.