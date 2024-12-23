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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı

        Burdur'da otoparkta park halinde bulunan özel halk otobüslerinin birinde çıkan yangın, hızla büyüyerek diğer otobüslere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 otobüs küle döndü, 1 otobüste hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 06:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 06:51
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        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
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        Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

        Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında park halindeki otobüslerin birinde yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; hızla diğer otobüslere de yayılan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

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        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini söyledi.

        "5 OTOBÜS TAMAMEN YANDI"

        Birbirine bitişik şekilde park halindeki otobüslerde başlayan yangında 5 otobüsün tamamen yandığını belirten Ballak, "Yangını kontrol altına aldık. Ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemeyi yapacak. Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

        Araç sahiplerinden Erkan Gedik de olay yerine geldiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü, ekiplerin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Burdur
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