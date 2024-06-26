Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

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İstanbul Avcılar'da şoke eden olay, Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde yaşandı.

MOTOR ÜZERİNDE TELEFONLA KONUŞUYORDU DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Küçükçekmece istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı.

"SANA NE' DİYE BAĞIRIP CAMLARA VURDU REKLAM Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak otomobilin yanına geldi. "Sana ne?" diye bağıran kadın bir süre sonra otomobilin camına vurmaya başladı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI Başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan D.G.'ye bin 380 lira idari para cezası uygulandı.