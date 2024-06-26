Hülya Avşar'dan eleştirilere yanıt: Tanıtımı bana kaldı
Hülya Avşar, adına düzenlenen Hülya Cup adlı tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı. Avşar, tenis oynamasıyla ilgili eleştirilere şöyle cevap verdi; "Tenisi duyurmak ve tanıtımını yapmak bana kaldı anacığım"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, adına düzenlenen Hülya Cup adlı tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı.
Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar; "Tüm turnuvaları yaparak yıllardır çocuk okutup, tenisçi eğitiyoruz. Her defasında milyonlarca kişiye tenisi aşılıyoruz. Çok seviyorum ve çok mutluyum. Ünlü bir sanatçının burada tenis oynamasını görmeleri insanları da çok aşılıyor" dedi.
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"MAÇ YAPMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"
Hülya Avşar, tenis oynamasıyla ilgili gelen eleştiriler hakkında ise "Ben o eleştirileri kaale almıyorum. Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Zeynep, şu an çok iyi gidiyor. Tenisi duyurmak ve tanıtımını yapmak bana kaldı anacığım. Yıllar önce profesyonel bir tenisçiyle maç yapmıştım bir açık arttırma ile... Maç yapmak isteyen varsa buyursun gelsin" ifadelerini kullanıp güldü.
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"FAZLALIĞIM YOK"
Hülya Avşar, kilolarıyla ilgili yapılan yorumlar hakkında "Sizce fazlalığım var mı? Bazen ters açı oluyor, sahnelerde yandan çekiliyor fotoğraflar. Bence fazlalığım yok. Bence kötü fotoğraflar çıkıyor ama gerçek görüntü değil onlar. Işıkların yansıması falan... Bir tane fotoğrafıma bakıp 'Ne kilo almış bu kadın' diyorlar" dedi.
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