Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug bombası!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Borussia Dortmund'dan golcü isim Niclas Füllkrug'u istedi. İşte detaylar...
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Yeni sezona Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
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Sarı lacivertliler, Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
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Niclas Füllkrug'un Dortmund ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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EURO 2024'te Almanya formasıyla 3 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki golcü, geçen sezon Bundesliga'da Dortmund formasıyla 31 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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Transfermarkt verilerine göre Füllkrug'ün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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