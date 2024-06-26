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        Haberler Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında 3 km var - Magazin haberleri

        Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında 3 km var

        Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Bodrum Türkbükü'nde tuttuğu evde beraberliklerinin 35'inci ayını kutladı. Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ise kızları İrem ile birlikte Türkbükü'ne 3 km uzaklıktaki Cennet Koyu'nda tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:08
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Kutluay, kızı İrem Kutluay ile birlikte tatile çıktı.

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          Bodrum'a giden baba - kıza Cennet Koyu'ndaki tatilde İrem Kutluay'ın bir kız arkadaşı eşlik etti.

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          Sıcaktan bunalan Kutluaylar, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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          DEMET ŞENER DE SEVGİLİSİYLE TÜRKBÜKÜ'NDE

          Öte yandan Demet Şener, yaz aylarını yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Türkbükü'nde tuttuğu evde geçiriyor.

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          Tolga Arman ile birlikteliklerinin 35'inci ayını kutlayan Demet Şener, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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          Demet Şener'in Tolga Arman ile beraberliklerinin 35'inci ayını kutladığı Türkbükü ile İbrahim Kutluay'ın tatil yaptığı Cennet Koyu arasında sadece 3 km olması dikkat çekti.

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          İKİ ÇOCUKLARI VAR

          2005 - 2018 arasında evli kalan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem'in yanı sıra bir de Ömer adında oğulları bulunuyor.

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