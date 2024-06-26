Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında 3 km var
Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Bodrum Türkbükü'nde tuttuğu evde beraberliklerinin 35'inci ayını kutladı. Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ise kızları İrem ile birlikte Türkbükü'ne 3 km uzaklıktaki Cennet Koyu'nda tatil yapıyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Kutluay, kızı İrem Kutluay ile birlikte tatile çıktı.
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Bodrum'a giden baba - kıza Cennet Koyu'ndaki tatilde İrem Kutluay'ın bir kız arkadaşı eşlik etti.
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Sıcaktan bunalan Kutluaylar, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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DEMET ŞENER DE SEVGİLİSİYLE TÜRKBÜKÜ'NDE
Öte yandan Demet Şener, yaz aylarını yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Türkbükü'nde tuttuğu evde geçiriyor.
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Tolga Arman ile birlikteliklerinin 35'inci ayını kutlayan Demet Şener, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Demet Şener'in Tolga Arman ile beraberliklerinin 35'inci ayını kutladığı Türkbükü ile İbrahim Kutluay'ın tatil yaptığı Cennet Koyu arasında sadece 3 km olması dikkat çekti.
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İKİ ÇOCUKLARI VAR
2005 - 2018 arasında evli kalan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem'in yanı sıra bir de Ömer adında oğulları bulunuyor.