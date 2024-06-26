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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi

        İstanbul'da yasa dışı yollarla yurda getirilen ve piyasa değeri 250 milyon lira olduğu belirlenen Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine ait 180 bin 324 adet forma ve eşefman ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:29
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          İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda getirilen, 2024-2025 sezonuna ait Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş forması ile eşofman takımlarının piyasaya sürüleceğini belirledi.

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          Güngören ve Esenler'de tespit edilen iş yerinin yanı sıra 2 ayrı depoya operasyon düzenlendi.

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          Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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          Aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lira olduğu belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi.

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          Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerine ait kaçak ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

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          Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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