ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22 Raptor
1944 yılında Nazilere ve Japonya'ya karşı savaşı kazanmak için 100 bine yakın uçak üretmek zorunda kalan ABD, zaferi de hava üstünlüğüne borçluydu. ABD, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında daha da belirginleşen hava üstünlüğünü pekiştirmek adına Soğuk Savaş Dönemi boyunca büyük yatırımlar yaptı. F-16 ve benzeri birçok uçak üreten ABD'nin en özel uçaklarının başında ise F-22 Raptor geliyor. ABD 2005 yılında hizmete giren F-22'yi hiçbir ülkeye satmıyor.
Modern savaşlar için belki de en önemli alan kuvvet hâline gelen hava kuvvetlerinin önemi esasında İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Uzmanların derlediği istatistiklere göre ABD, savaşı kazanabilmek için 1944 yılında 100 bine yakın uçak üretmek zorunda kaldı. Hava üstünlüğünü çok daha iyi anlayan ABD'li adamları Soğuk Savaş boyunca uçak ve uzay endüstrisine ciddi yatırımlar yaptı.
F-22 Raptor savaş uçağı ise Soğuk Savaş Döneminde edinilen teknik bilginin belki de zirve noktası. Türkçede "Yırtıcı Kuş" anlamına gelen uçak, 2005 yılında hizmete alındı ancak geliştirilmesi yaklaşık 14 yıl sürdü. İlk uçuşunu 1997 yılında yapabilen F-22 Raptor, 1991 yılında geliştirilmeye başlandı.
ABD'nin ünlü uçak ve uzay sanayii markası Lockheed Martin tarafından üretilen uçak bugün de dünyanın en iyi uçaklarının başında geliyor. Özellikle hava üstünlüğü için yani diğer uçaklarla girilecek muharebeler için geliştirilen uçak aynı zaman kara saldırılarında da kullanılabiliyor. F-22 dünyanın ilk 5. nesil uçağı ve ilk hayalet (stealth/radardan kaçabilme) özelliğine sahip uçağı olarak da dikkat çekiyor. F-22'ye stealth özelliğini sağlayan en önemli özellik ise uçağın metal oranının düşük olması. Uçağın büyük bölümü kompozit malzemeden oluşuyor.
Stealth özelliğinin yani radardan kaçabilme kabiliyetinin azalmaması için F-22 Raptor'ın mühimmatı uçağın alt kısmında bulunan özel bir bölmede taşınıyor. Bu sayede metal malzemeden yapılı mühimmat radarlar tarafından tespit edilemiyor.
General R. Folgeman, 1997 yılında tanıtılan uçak için şu sözleri kullanıyor "F-22 radardan kaçabilme (stealth özelliği), yüksek seyir gücü ve entegre aviyonik sistemiyle 21. yüzyılın en üstün uçaklarından biri."
Diğer yandan F-22 ile birçok uçuş gerçekleştiren Pilot Samuel Larson ise F-22 ile uçmanın avantajlarını "F-22 ile uçmak bir ayrıcalık. Açı alma bakımından çok kabiliyetli bir uçak. Uçak bize yeni nesil bir uçağın sunabileceği bütün avantajları sunuyor. Stealth özelliği çok önemli. Ayrıca uçak süper manevra kabiliyetine sahip." sözleriyle anlatıyor.
Uçağın fiziksel özelliklerine gelecek olursak uçağın uzunluğu yaklaşık 19 metreyken yüksekliği 5 metre. Uçağın kanat açıklığı ise 13 metre. Uçağın mühimmatsız ağırlığı ise 15 ton.
Çift motor taşıyan F-22'lerin F-119 motorları birçok uzman tarafından mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor. F-119 motorlar ayrıca diğer motorlara göre daha hafif olduğundan uçağın manevra kabiliyetini de artırıyor.
Saatte 2100 kilometre hıza ulaşabilen uçak aslında F-16'ya göre daha yavaş ancak uçak daha çok stealth ve diğer uçaklarla yapılacak olan hava muharebeleri için üretildiğinden bu bir dezavantaj olarak görülmüyor.
Uçağın menzili ise 3000 km.
Havadan havaya, havadan karaya olacak şekilde her türlü saldırı tipine uygun tasarlanmış olan F-22 Raptor hava koşulları açısından da herhangi bir dezavantaja sahip değil.
F-22 Raptor 2023 yılının şubat ayında UFO olarak tanımlanan hava araçlarına karşı kullanılmış ve UFO'ları düşürmeyi başarmıştı.