ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22

Modern savaşlar için belki de en önemli alan kuvvet hâline gelen hava kuvvetlerinin önemi esasında İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Uzmanların derlediği istatistiklere göre ABD, savaşı kazanabilmek için 1944 yılında 100 bine yakın uçak üretmek zorunda kaldı. Hava üstünlüğünü çok daha iyi anlayan ABD'li adamları Soğuk Savaş boyunca uçak ve uzay endüstrisine ciddi yatırımlar yaptı.

ABD'nin ünlü uçak ve uzay sanayii markası Lockheed Martin tarafından üretilen uçak bugün de dünyanın en iyi uçaklarının başında geliyor. Özellikle hava üstünlüğü için yani diğer uçaklarla girilecek muharebeler için geliştirilen uçak aynı zaman kara saldırılarında da kullanılabiliyor. F-22 dünyanın ilk 5. nesil uçağı ve ilk hayalet (stealth/radardan kaçabilme) özelliğine sahip uçağı olarak da dikkat çekiyor. F-22'ye stealth özelliğini sağlayan en önemli özellik ise uçağın metal oranının düşük olması. Uçağın büyük bölümü kompozit malzemeden oluşuyor.

F-22 Raptor savaş uçağı ise Soğuk Savaş Döneminde edinilen teknik bilginin belki de zirve noktası. Türkçede "Yırtıcı Kuş" anlamına gelen uçak, 2005 yılında hizmete alındı ancak geliştirilmesi yaklaşık 14 yıl sürdü. İlk uçuşunu 1997 yılında yapabilen F-22 Raptor, 1991 yılında geliştirilmeye başlandı.

General R. Folgeman, 1997 yılında tanıtılan uçak için şu sözleri kullanıyor "F-22 radardan kaçabilme (stealth özelliği), yüksek seyir gücü ve entegre aviyonik sistemiyle 21. yüzyılın en üstün uçaklarından biri."

Stealth özelliğinin yani radardan kaçabilme kabiliyetinin azalmaması için F-22 Raptor'ın mühimmatı uçağın alt kısmında bulunan özel bir bölmede taşınıyor. Bu sayede metal malzemeden yapılı mühimmat radarlar tarafından tespit edilemiyor.

Diğer yandan F-22 ile birçok uçuş gerçekleştiren Pilot Samuel Larson ise F-22 ile uçmanın avantajlarını "F-22 ile uçmak bir ayrıcalık. Açı alma bakımından çok kabiliyetli bir uçak. Uçak bize yeni nesil bir uçağın sunabileceği bütün avantajları sunuyor. Stealth özelliği çok önemli. Ayrıca uçak süper manevra kabiliyetine sahip." sözleriyle anlatıyor.

Çift motor taşıyan F-22'lerin F-119 motorları birçok uzman tarafından mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor. F-119 motorlar ayrıca diğer motorlara göre daha hafif olduğundan uçağın manevra kabiliyetini de artırıyor.

Saatte 2100 kilometre hıza ulaşabilen uçak aslında F-16'ya göre daha yavaş ancak uçak daha çok stealth ve diğer uçaklarla yapılacak olan hava muharebeleri için üretildiğinden bu bir dezavantaj olarak görülmüyor.