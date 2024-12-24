İran, Whatsapp yasağını kaldırdı

İran, Whatsapp ve Google Play'e uyguladığı yasağı kaldırdı
İran, ünlü iletişim uygulaması Whatsapp'a ve Google Play'e uyguladığı yasakları kaldırdı. Karar İran Siber-Uzay Konseyi tarafından düzenlenen toplantının ardından açıklandı. Salı günü bir araya gelen hükûmet ve diğer kurumların yetkilileri internet politikalarıyla ilgili yeni düzenlemelere gitme kararı aldı.
İran, Whatsapp ve Google Play'e uyguladığı yasak kararlarını kaldırdı. İran Siber-Uzay Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda internet politikalarında değişime gitme kararı alındı.
Whatsapp ve Google Play üzerindeki yasaklar kalkarken İranlı yetkililer yerli sosyal medya uygulamaları üretmenin önemini vurguladı.
İran Enformasyon ve İletişim teknolojileri Bakanı Settar Haşimi X üzerinden yaptığı açıklamada "İnternet üzerindeki yasakların kaldırılmasına yönelik ilk adımı attık. Bu yolda devam edeceğiz." dedi.
İran'da sosyal medya üzerindeki yasakların kaldırılmasına yönelik politikaların öncülerinden biri de Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan olmuştu.