İran, Whatsapp yasağını kaldırdı

İran, Whatsapp ve Google Play'e uyguladığı yasak kararlarını kaldırdı. İran Siber-Uzay Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda internet politikalarında değişime gitme kararı alındı.

Whatsapp ve Google Play üzerindeki yasaklar kalkarken İranlı yetkililer yerli sosyal medya uygulamaları üretmenin önemini vurguladı.

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İran Enformasyon ve İletişim teknolojileri Bakanı Settar Haşimi X üzerinden yaptığı açıklamada "İnternet üzerindeki yasakların kaldırılmasına yönelik ilk adımı attık. Bu yolda devam edeceğiz." dedi.

امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم. از پیگیری رییس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم.

این مسیر ادامه دارد… — Sattar Hashemi (@HashemiSattar) December 24, 2024 İran'da sosyal medya üzerindeki yasakların kaldırılmasına yönelik politikaların öncülerinden biri de Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan olmuştu.