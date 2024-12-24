Eski yıldızına kanca: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer iddiaları da günden güne artmaya başladı. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılık ihtimalinin her geçen gün daha yüksek sesle konuşulması sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz basının Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
- 2
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi yaklaşık 30-35 milyon euro karşılığında Al Nassr'a satabilir.
- 3
Haberde, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satması durumunda kadrosuna katacağı forvet için şimdiden çalışmalara başladığı ve eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi gündemine alacağı yazıldı.
-
- 4
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Kosovalı yıldız için Mallorca'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında.
- 5
2020-2021 sezonunda 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, son 4 sezondur Mallorca forması giyiyor.
- 6
Kosovalı yıldız bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.
-
- 7
AL-NASSR'A EN NESYRI GİDİYOR, TALISCA GELİYOR
Öte yandan Portekiz basını, Anderson Talisca'nın da önümüzdeki günlerde Al Nassr'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddia etti.
- 8