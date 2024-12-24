İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

"BEN DE BOKSÖRÜM"

Adeta profesyonel birer boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. Kavga tarafların birbirini yoklamasının ardından sona erdi.

"KAMERAYA YANSIDI" İki sürünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.