Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent'in doktorundan açıklama - Magazin haberleri

        Haluk Levent'ten haber var

        Göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ahbap derneğinin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, dün göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

        • 2

          Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, 56 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı. Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Haluk Levent, Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan, aynı zamanda güçlü sesiyle tanınan bir sanatçıdır.

        • 3

          2024 Temmuz ayında bir konser sırasında yaşadığı göğüs ağrısı sonrası yapılan tetkiklerinde, kalp krizi geçirmediği anlaşılmış ancak bu süreçte farkında olmadığı bir şeker hastalığı tespit edilmiştir. O dönemde şeker ilaçlarına başlamış olsa da, muhtemelen kullanması gereken diğer ilaçlar reçete edilmemişti. Ayrıca, kolesterol seviyesinin de yüksek olduğu ve yoğun iş temposunun sağlık risklerini artırdığı biliniyordu.

        • 4

          Dün yeniden bir göğüs ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan EKG ve kan tetkiklerinde bazı değişiklikler tespit edilmesi üzerine, durumunun daha netleştirilmesi amacıyla anjiyografi yapılmasına karar verdik. Durumu acil olmamakla birlikte, detaylı bir değerlendirme gerekliydi.

        • 5

          Bugün gerçekleştirdiğim anjiyografide, 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptadık. Bu durum, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, kalp krizini taklit edebilen bir tabloyu ifade eder. Masum gibi görünse de, koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur.

        • 6

          Haluk Levent'in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması büyük önem taşımaktadır. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu, gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

          Kendisine ve tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına dikkat ederek, değerli sosyal projelerine ve sanatına uzun yıllar başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Habertürk Anasayfa