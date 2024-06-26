WikiLeaks'in kurucusu Assange ülkesine döndü, ailesiyle yeniden bir araya geldi

Albanese, "Avustralya'ya güvenli dönüşünün ailesi için çok şey ifade ettiğini biliyoruz. Eşi Stella, her baba gibi birlikte oynamayı sabırsızlıkla beklediği çocukları ve ebeveynleri Christine ve John...

Devam eden bu hapis cezasının hizmet edeceği hiçbir amaç yoktu. Ve bu gece Assange ile konuştuğumda bunun gerçeküstü ve mutlu bir an olarak tanımladığını söyleyebilirim" dedi.