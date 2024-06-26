WikiLeaks'in kurucusu Assange ülkesine döndü, ailesiyle yeniden bir araya geldi
ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin yüz binlerce gizli belgeyi açığa çıkardığı suçlamasıyla İngiltere'de tutuklu bulunan ve 2010 yılından beri ABD'ye iadesi istenen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile yaptığı anlaşma sonucu "casusluk yasasını ihlal ettiğini" kabul etti. Duruşmadan özgür olarak çıkan Assange, ülkesi Avustralya'ya döndü. Assange ailesiyle yeniden bir araya geldi
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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile 14 yıllık hukuk mücadelesine son veren anlaşmayı kabul ettikten sonra Avustralya'ya ayak bastı ve ailesiyle yeniden bir araya geldi.
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Julian Assange, yerel saatle 19.30'da Avustralya'nın başkenti Canberra'ya indi. Assange eşi, ailesi ve destekçileri karşıladı.
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Soğuğa rağmen havaalanına gelen Assange destekçileri, Assange gelince alkışladı ve "evine hoş geldin" diye tezahürat yaptığı duyuldu.
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Assange, bugün ABD Pasifik adası topraklarındaki Saipan mahkemesinde ABD ile yaptığı anlaşması sonucu "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti. Böylece yıllar sonra serbest kalan Assange, duruşmanın ardından ülkesi Avustralya'ya doğru yola çıkmıştı.
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Avustralya Başbakan Anthony Albanese, Assange'ın inişinden kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, Assange ile "uçak yere indiğinde konuşan ilk kişi olmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.
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Albanese, "Avustralya'ya güvenli dönüşünün ailesi için çok şey ifade ettiğini biliyoruz. Eşi Stella, her baba gibi birlikte oynamayı sabırsızlıkla beklediği çocukları ve ebeveynleri Christine ve John...
Devam eden bu hapis cezasının hizmet edeceği hiçbir amaç yoktu. Ve bu gece Assange ile konuştuğumda bunun gerçeküstü ve mutlu bir an olarak tanımladığını söyleyebilirim" dedi.
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Assange'ın babası John Shipton, Assange'ın döndükten sonra "normal şeyler" yapmasını umduğunu söyledi.
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Assange, iki oğluyla hapishane dışında ilk kez tanışacak.
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Diğer yandan, WikiLeaks Çarşamba gecesi bir basın toplantısının düzenleneceğini açıkladı.
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ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ
Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.
Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.
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ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.
Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.