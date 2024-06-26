Çekya - Türkiye maçı CANLI YAYIN

STAT: Volkspark

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşıyor.

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Jurasek, Provod, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Barış, Kenan

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

GÜRCİSTAN-PORTEKİZ

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

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Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.