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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Çekya - Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Çekya - Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Çekya - Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki kader maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği ve son 16 turu için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlılar, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Çekya - Türkiye mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:00
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        STAT: Volkspark

        HAKEM: Istvan Kovacs

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşıyor.

        Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Jurasek, Provod, Chytil, Hlozek

        Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Barış, Kenan

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        Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

        Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

        F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

        GÜRCİSTAN-PORTEKİZ

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        GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

        A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

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        Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

        Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

        Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak.

        Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise İngiltere ya da İspanya ile eşleşecek.

        MİLLİLER 629. MAÇINDA

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 629'uncu müsabakaya çıkıyor.

        Türkiye, 101 yıllık tarihinde 343'ü resmi, 285'i özel 628 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 86'sı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 901 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 628 karşılaşmanın 544'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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