Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

"PAZARTESİ SENDROMU DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Her gün on bir, on bir buçuk gibi yatıyorsam, hafta sonu bu en fazla on ikiye kadar kaymalıdır. O benzer uyku ve uyanma saatleri vücudun doğru saatte melatonini salgılanmasını sağlar. Melatonin de bizim için derin uykuya geçmek için olmazsa olmaz bir hormon. Işık da keza melatoninin salgılanmasını engeller. Ama melatoninin, her ne kadar herkes ışıktan bahsetse de, önemli bir noktası daha var.