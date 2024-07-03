REKLAM advertisement1

Adana'da olay, dün sabah, Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ile oğulları Hüseyin A. ve Oğuzhan A., yengesi Kezban A. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

OĞULLARI İLE SALDIRDI DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. ve oğulları, Kezban A.'ya saldırdı.

ANNE VE İKİ KIZI DARP EDİLDİ REKLAM Kadının kızları, anneleri kurtarmak isteyince kavga büyüdü. Mehmet A. ve oğulları, Kezban A. ile 2 kızını darp etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.