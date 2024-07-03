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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı - Son dakika | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!

        Adana'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A., akrabaları olan baba ile 2 oğlu tarafından feci biçimde darp edildi. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:32
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        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
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        Adana'da olay, dün sabah, Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ile oğulları Hüseyin A. ve Oğuzhan A., yengesi Kezban A. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

        OĞULLARI İLE SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. ve oğulları, Kezban A.'ya saldırdı.

        ANNE VE İKİ KIZI DARP EDİLDİ

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        Kadının kızları, anneleri kurtarmak isteyince kavga büyüdü. Mehmet A. ve oğulları, Kezban A. ile 2 kızını darp etti.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #adana
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