Lemina'nın haberi vardı
UEFA Avrupa Ligi listesini teslim eden Galatasaray'da Mario Lemina'nın durumu tartışma yarattı. Gabonlu futbolcu ise UEFA'da bu dönem oynayamayacağından haberdardı
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2019’da kiralık olarak top koşturduğu Galatasaray’a geri dönen Mario Lemina’nın hem transferi hem UEFA durumu tartışma yarattı.
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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab’ın kapısından dönen Gabonlu futbolcu Galatasaray’a önerilince sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölünmüştü.
Taraftarların bir bölümü, bu oyuncunun sosyal medya baskısıyla transfer edildiği inancında. Taraftarların diğer bölümü ise Lemina’nın UEFA listesine yazılmamasına son derece tepkili.
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Tecrübeli orta sahanın Premier Lig’den geldiğine dikkat çeken taraftarlar, İngiltere’deki antrenman seviyesinin ve Lemina’nın fizik kalitesinin bu seviye için yeterli olduğunu düşünüyor.
Okan Buruk ise oyuncunun 1,5 aydır maça çıkmadığını ve takım antrenmanına da bir süredir katılmadığını ifade etti.
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Adana Demirspor maçı hazırlıkları Bolu deplasmanı dönüşü sabah saatlerinde başlarken Gabonlu futbolcu takımdan ayrı uzmanlar eşliğinde çalıştı. Diğer yandan Mario Lemina bu dönem için UEFA’ya yazılmayacağından haberdar olarak Galatasaray’a geldi.
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Sarı-kırmızılı yetkililer transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya bu durumun bilgisini verdi.
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Galatasaray UEFA’ya yeni transferlerden Alvaro Morata, Carlos Cuesta’yı kaydederken üçüncü isim Roland Sallai oldu. Yazın transfer edilen Sallai, UEFA listesinin tesliminden sonra geldiği için Avrupa’da statü gereği forma giyememişti.
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