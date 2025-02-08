Lemina'nın haberi vardı

Tecrübeli orta sahanın Premier Lig’den geldiğine dikkat çeken taraftarlar, İngiltere’deki antrenman seviyesinin ve Lemina’nın fizik kalitesinin bu seviye için yeterli olduğunu düşünüyor.

Okan Buruk ise oyuncunun 1,5 aydır maça çıkmadığını ve takım antrenmanına da bir süredir katılmadığını ifade etti.