Kocaeli'de kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
Kocaeli Çayırova'da tartıştığı kocasını tabancayla vurarak öldüren kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.
Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.
Şüpheli F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.