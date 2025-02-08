Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, yeni takımında giyeceği forma numarasını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden genç Muhammed Emin Özkan'ın anısına seçti
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Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, 17 numaralı formayı tercih etti.
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Yeni takımıyla imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için bu numarayı seçtiğini belirtti.
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Zaniolo, genç yaşta hayata veda eden Muhammed Emin Özkan'ın anısını yaşatmak ve babasına verdiği sözü tutmak için 17 numarayı seçtiğini söyledi.
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İmza töreninde konuşan Zaniolo şunları söyledi:
"Bunu aldım çünkü Türkiye'de, hakkımda mesaj atan bir çocuk vardı. O sırada Türkiye'de deprem oldu ve o kurtulamadı. Babası bana, oğlunun tişörtündeki numarayı alıp almayacağımı sordu, çünkü 17 onun en sevdiği sayıydı. Babasına sözüm var, oradan kaldı ve ben de onu aldım."
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BABASINA FORMA VERMİŞTİ
Galatasaray, Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da konuk etmişti. Sarı-kırmızılılara yeni transfer olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı forma hediyesinde bulunmuştu.
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