Devler onun peşindeydi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, Avrupa'nın dev ekiplerinin de uzun süredir radarındaydı. Öte yandan 18 yaşındaki futbolcu, Ekvador'un Independiente del Valle ekibinden yüzde 50'sine 5 milyon Euro ödenerek transfer edildi
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Beşiktaş, kanat bölgesine Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo'nun transferini açıkladı.
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18 yaşındaki futbolcu, Ekvador'un Independiente del Valle ekibinden yüzde 50'sine 5 milyon Euro ödenerek transfer edildi. Siyah-beyazlılar, bonservisinin kalan bölümünden yüzde 30'unu da 2.5 milyon Euro'ya alma hakkına sahip. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu senelik 800 bin Euro maaş alacak.
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Beşiktaş yönetimi, geleceğe dönük yapılan bu hamleyle ilerleyen yıllarda önemli bir satışa imza atmayı hedefliyor.
Kulübünde 48 maça çıkan ve 6 gol, 8 asist üreten Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın da formasını 2 kez terletti.
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Alman devi Dortmund'un yakından takip ettiği isimlerden olan Arroyo, son olarak PSV ve Fiorentina'nın da radarındaydı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu transfer için olumlu rapor verirken başkan Serdal Adalı'nın bir süredir yürüttüğü pazarlıklar olumlu sonuçlandı.