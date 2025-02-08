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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü’nde silahla havaya ateş açan şüpheli: Sosyal medya için sıktım | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü’nde silahla havaya ateş açan şüpheli: Sosyal medya için sıktım

        İstanbul Beylikdüzü'nde havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde "Sosyal medya için yaptım" derken, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:55
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        Beylikdüzü’nde bir kişi silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan Emir D.’nin (19) ifadesinde, sosyal medyada paylaşmak için sıktım dediği öğrenildi.

        Olay, 6 Şubat’ta Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir kişi aracıyla geldiği bir tepede, silahla havaya ateş açtı. Cep telefonuyla o anları kaydettiren şüpheli, sosyal medyada paylaştı.

        Paylaşım sonrası harekete geçen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şüphelinin Emir D. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Emir D., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emir D.’nin ifadesi alındı. Kurusıkı tabanca kullandığı tespit edilen Emir D.’nin ifadesinde, 'sosyal medyada paylaşmak için sıktım' dediği öğrenildi.

        İşlemleri tamamlanan Emir D. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.

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