Az kalorili diyet yiyecekleri nelerdir?
Zayıflamak, hem sağlıklı bir vücuda kavuşmak hem de ideal kiloya ulaşmak için dengeli beslenme ve doğru yiyecek seçimi ile mümkündür. Doğal ve besleyici gıdalarla hazırlanan bir diyet programı, kilo vermeyi hızlandırabilir ve aynı zamanda genel sağlığı iyileştirir. İşte kalorisi düşük, sağlıklı diyet besinleri...
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Zayıflamaya yardımcı olan yiyecekler genellikle düşük kalorili, lif açısından zengin ve tokluk hissi sağlayan besinlerdir.
AZ KALORİLİ DİYET YİYECEKLERİ NELER?
1. PORTAKAL, MANDALİNA VE GREYFURT
Bazı meyveler yüksek şeker içerikleri nedeniyle diyetlerde fazla tüketimi önerilmez. Ancak portakal iyi bir potasyum kaynağıdır ve yüksek su ve lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutmaya yardımcı olur. Bu özelliği ile kilo verme diyetlerinde de sıklıkla tüketilmektedir. Portakal ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cilt için faydalıdır.
1 orta boy portakalda 3.1 gram lif bulunur. 2009 yılında yayınlanan bir araştırmada, lifli yiyecekler tüketmenin az lif miktarda lif tüketen bireylere göre nazaran daha az kilo alma eğiliminde olduğu ve vücutlarının daha az yağ depoladığı gösterilmiştir.
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2. KABAK
Kabak, az kalorili yiyecekler listesinde yer alan besinlerden biridir. Kabak besin değeri yüksek olmasına rağmen düşük kalorili bir besindir. 100 gram kabakta 45 kalori bulunur. Kabağın büyük bir bölümü lif ve sudan oluşmaktadır. Bu özelliği sayesinde diyetlerde sıklıkla kullanılan kabak, midede fazla yer kaplayarak daha fazla tokluk hissi oluşturur. Aynı zamanda kan şekerinin aniden yükselmesine sebep olmaz.
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3. PANCAR
Pancar içerdiği lifler sayesinde tokluk hissi veren az kalorili yiyecekler arasında yer alır. 100 gram pancarda 50 kalori bulunur. Bazı kişiler pancar takviyelerini egzersiz performansını artırmak amacıyla kullanır. Egzersiz performansındaki artış diyet ve kilo verme sürecine yardımcı olabilir. Ancak pancarın tek başına zayıflama üzerinde yüksek bir etkiye sahip olmadığı unutulmamalıdır.
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4. ELMA
C vitamini bakımından zengin olan elma bağırsak sağlığını destekleyen iyi bir lif kaynağıdır. Bir porsiyon elma 86 kalori içerir.
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5. AHUDUDU
C ve K vitamininden zengin olan ahududu aynı zamanda manganez içeriğiyle güçlü bir lif kaynağıdır. 150 grama denk gelen bir bardak ahududu 78 kaloriye eş değerdir.
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6. KEREVİZ
İyi bir diyet lifi olarak bilinen kereviz C vitamini ve flavonoidler dahil olmak üzere bol miktarda antioksidan içerir. 100 gram kerevizde 42 kalori bulunur.
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7. YUMURTA
Yumurta hem besleyici hem de düşük kalorili bir besindir. Bir büyük yumurta yaklaşık 72 kalori, 6 gram protein ve birçok önemli vitamin ve mineral içermektedir. Yapılan araştırmalarda, kahvaltıda yumurta yemenin kişinin daha tok hissetmesini sağladığını göstermektedir.
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8. SALATALIK
Salatalık az kalorili diyetlerde tüketilebilecek besinlerden biridir. Salatalık içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde vücut için birçok faydaya sahiptir. Kabakta bulunan zengin lifler uzun süre tok hissetmeye yardımcı olur. 1 adet orta boy salatalıkta yalnızca 18 kalori bulunur. Salatalığın içeriğinin yüzde 79'u karbonhidrat, yüzde 16'sı protein, yüzde 5'i yağdır. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde tok tutmaya yardımcı olur.
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9. PATLICAN
Patlıcan az kalorili doyurucu yiyeceklerden biridir. Düşük kalorisine rağmen yüksek besin değerine sahip olan patlıcan lif açısından zengindir. Patlıcanın içerdiği lifler zayıflama odaklı diyet listeleri için iyi bir düşük kalorili sebze alternatifidir.
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10. PATLAMIŞ MISIR
Bir bardak patlamış mısır yalnızca 31 kalori olmasına rağmen içerisinde 1,2 gram diyet lifi bulunur. Bu miktar, günlük lif ihtiyacının yüzde 5'ine karşılık gelir. Patlamış mısır gibi yüksek lifli gıdalar tokluğu artırmayı sağlar ve sindirim sürecini yavaşlatır. Aynı zamanda kan şekerini düzenlemede de etkili olabilir. Buna ek olarak, patlamış mısır, iştahı azaltmaya ve tokluk hissini artırmada birçok atıştırmalığa göre iyi çalışır. 35 birey üzerinde yapılan bir çalışmada, 100 kalorilik patlamış mısır tüketenlerin 150 kalori içeren patates cipsi tüketen bireylere kıyasla daha uzun süre tok hissettikleri gösterilmiştir.