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        Haberler Dünya ABD'den İsrail'e 6.75 milyar dolarlık silah satışı | Dış Haberler

        ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı

        ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Satılacak silahların içinde MK-82 tipi bombalar dâhil olmak üzere bir dizi mühimmat türü bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 00:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:51
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        ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı
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        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e 7.4 milyar dolar değerinde silah satışına onay verdiği duyuruldu.

        İsrail tarafından daha önce talep edilen silahların içinde füzeler ve kitler dâhil birçok mühimmat türü bulunuyor. Pentagon'dan yapılan açıklamada satılacak mühimmatın sayısı da belirtildi. Yayımlanan listeye göre 2166 adet GBU-39/B küçük çaplı bomba, 2800 adet MK-82 tipi bomba satılacak olan silahların içerisinde yer alıyor.

        Bu satışların yanı sıra 3 bin adet Hellfire tipi füze de İsrail'e teslim edilecek.

        Teslimatın 2025 yılı içinde başlaması bekleniyor.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan görüşmesinde, İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen silahların tedarik edileceğini ve bu sayede İsrail'in sahada istediğini daha rahat elde edebileceğini ifade etmişti.

        Netanyahu ile Hegseth arasında gerçekleşen görüşmeden 2 gün sonra, satış onaylanarak ABD Kongresine gönderildi.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı mühimmatların İsrail'e satışını engellediği biliniyor. Ancak Trump yönetimi, Biden döneminde alınan kararların değiştirileceğini ve İsrail'e silah satışında hiçbir kısıtlama olmayacağını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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