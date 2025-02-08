Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde; sis, pus ve buzlanmaya dikkat! İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT
Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BATIDA KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE: 7, Çok bulutlu
EDİRNE: 6, Çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 11, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 2, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS: 0, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BOLU: 2, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, akşam hafif kar yağışlı
ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
AMASYA: 5, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ARTVİN: 4, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -2, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KARS: -3, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MALATYA: 2, Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
VAN: 2, Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
MARDİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu