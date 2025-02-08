Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BATIDA KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ÇANAKKALE: 7, Çok bulutlu EDİRNE: 6, Çok bulutlu REKLAM A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 11, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 16, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu MERSİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 2, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu SİVAS: 0, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı BOLU: 2, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, akşam hafif kar yağışlı ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı AMASYA: 5, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı SAMSUN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ARTVİN: 4, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM ERZURUM: -2, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı KARS: -3, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı MALATYA: 2, Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı VAN: 2, Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu MARDİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu