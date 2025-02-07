Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
Osmaniye'de tartıştığı babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı
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Osmaniye'de Böcekli beldesi Demirciler Mahallesi'nde Mehmet C'ye ait müstakil evden kavga sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, evde Mehmet C'nin cansız bedenini buldu.
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Yapılan incelemede, Mehmet C'nin başına aldığı balta darbeleriyle öldüğü belirlenirken, olayın faili olduğu iddiasıyla Mehmet C'nin oğlu Halil C. gözaltına alındı.
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