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        Haberler Dünya Trump: Gazze konusunda acelemiz yok | Dış Haberler

        Donald Trump: Gazze konusunda acelemiz yok

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Gazze ile ilgili aceleleri olmadığını belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 20:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:33
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        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demecinde Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

        Trump Gazze'ye ilişkin plan konusunda aceleleri olmadığını belirtirken, Gazze'nin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olacağını ifade etti. Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan farklı olarak, ABD'nin Gazze'de yatırımcı olacağını söyledi. Trump "Orayı bir emlak işi olarak değerlendiriyoruz. İsrail tarafından bize sağlandı. Orada yatırımcı olacağız. Güvenliğe ise İsrail bakacak. Asker göndermemizi gerek yok." dedi.

        Trump diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini yineledi. Ukrayna'da bulunan nadir toprak elemenlerine ilişkin de açıklama yapan Trump bu elemenlerin korunması gerektiğini vurguladı. Trump ayrıca önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşeceğini duyurdu.

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        Trump, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna için harcadığı 300 milyar doların telafi edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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