Trump: Gazze konusunda acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demecinde Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Trump Gazze'ye ilişkin plan konusunda aceleleri olmadığını belirtirken, Gazze'nin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olacağını ifade etti. Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan farklı olarak, ABD'nin Gazze'de yatırımcı olacağını söyledi. Trump "Orayı bir emlak işi olarak değerlendiriyoruz. İsrail tarafından bize sağlandı. Orada yatırımcı olacağız. Güvenliğe ise İsrail bakacak. Asker göndermemizi gerek yok." dedi.

REKLAM advertisement1

Trump diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini yineledi. Ukrayna'da bulunan nadir toprak elemenlerine ilişkin de açıklama yapan Trump bu elemenlerin korunması gerektiğini vurguladı. Trump ayrıca önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşeceğini duyurdu.

REKLAM

Trump, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna için harcadığı 300 milyar doların telafi edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir