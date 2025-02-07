Gençlerin kavgası kanlı bitti
Kocaeli'de tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan 21 yaşındaki Alihan Şeker, daha önce tartıştığı 19 yaşındaki Velican Aras'ı vurarak öldürdü. Şeker'in cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 24 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras (19), dün tartıştığı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan A.Ş. (21) tarafından bugün tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, A.Ş. ve olaya karışan kardeşini gözaltına aldı.
Olay, Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı.
SPOR SALONUNUN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI
Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00’de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras’ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi. A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı.
A.Ş.’nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CİNAYETİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Alihan Şeker’in (21), cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, “Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 24 saat geçmeden kanınız akar böyle” ifadeleri yer aldı.
Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, tabancayı ateşleyen Alihan Şeker ile otomobili kullanan kardeşini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.