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        Haberler Dünya Hindistan'da ayin töreninde izdiham faciası: Can kaybı artıyor | Dış Haberler

        Hindistan'da ayin töreninde izdiham faciası: Can kaybı artıyor

        Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dün düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililerin son açıklamasına göre izdiham sebebiyle 121 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 08:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:40
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          Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dün düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.

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          Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

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          Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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          Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

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          Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söyledi.

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          İzdihamın yaşandığı alan, kalabalık dağıldıktan sonra böyle görüntülendi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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