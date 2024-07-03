Hindistan'da ayin töreninde izdiham faciası: Can kaybı artıyor
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dün düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililerin son açıklamasına göre izdiham sebebiyle 121 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dün düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.
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Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.
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Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi
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Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söyledi.
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İzdihamın yaşandığı alan, kalabalık dağıldıktan sonra böyle görüntülendi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.