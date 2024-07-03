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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Haziran enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Haziran enflasyonu açıklandı

        Haziranda, aylık enflasyon yüzde 1.64, yıllık enflasyon ise yüzde 71.60 oldu. Yıllık enflasyonda 8 ayın ardından ilk kez gerileme kaydedilirken, aylık bazda son 1 yılın en düşük fiyat artışı yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:23
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        Haziran enflasyonu açıklandı
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        TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024:

        Yıllık enflasyonda böylece ekim 2023'ten bu yana ilk kez gerileme kaydedildi. Aylık bazda ise son 1 yılın en düşük artışı yaşandı.

        TÜİK verilerine göre haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47.84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107.11 ile eğitim oldu.

        Detaylar geliyor...

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