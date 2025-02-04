Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Tarihe geçebilir!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın adı sık sık transfer dedikodularına karışırken İtalyan devinin genç futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...
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Juventus, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
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Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.
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100 MİLYON EURO
Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.
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Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.
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19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro gösteriliyor.
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