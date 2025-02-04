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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!

        İstanbul'da, 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:23
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        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
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        İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        OPERASYON KAPALIÇARŞI'YA UZANDI

        DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

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        9 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI PARA

        Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

        BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

        Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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        #Kapalıçarşı
        #Son dakika haberler
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