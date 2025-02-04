Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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Çalışan, üreten, bu toprakların her bir karışına değer katan her bir vatandaşımıza saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Güçlü devletler, güçlü milletlerle, güçlü milletler de bilgi ve emek sahibi kimselerle var olur. Ter dökmeden istikbal ve istiklalin hayali dahi kurulamaz. Ataların dediği gibi emek olmadan yemek olmaz.

Geleceği hak etmek istiyorsak, evvela bugünün hakkını vermek mecburiyetindeyiz.

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Türkiye Yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak tüm ülke olarak çalışmak zorundayız.

Çalışana ücretini teri kurumadan verin emri bu konudaki en önemli referans kaynağımızdır.

Yarınlara çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmak hem devletimizin hem de milletimizin en büyük sorumluluğudur.

Herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu.

Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verdik.

Üretim ve istihdamı, ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirerek büyüme ve kalkınma adımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik.

9 Şubat 2024’te hayata geçirdiğimiz İş Pozitif projemizle 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. Geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programından 1217 kişi istifade etti. 3 bin 405 kişi mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı.

Son 1 yıllık verilerde, 2023 Kasımına göre işgücümüzün 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız 0,4’lük düşüşle 8,6’ya geriledi. Kadın işgücümüzü 429 bin, istihdamımızı da 397 bin artırdık. Kadın işgücüne katılma oranımızı 1.1 puan, kadın istihdam oranımızı 1 puan artırdık.

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Destek Programımızı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları gibi birbirinden farklı alanlarda deneyim kazanacaklar. İŞKUR gençlik programından hane gelirleri, asgari ücretin üç katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Programa 14 gün katılacak öğrencilerimize 15 bin 162 TL destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistem, bugün sancılı bir dönüşüm geçiriyor. Ticaret savaşlarını ve küresel sistemi domine etmeye dair aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak adımlarımızı riskleri hesaplayarak atıyoruz. Ekonomik kalkınma ile birlikte, toplumsal refahın güçlendirilmesini ve uzun soluklu stratejilerin belirlenmesi zorunludur. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı işgücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. 2025-2028 ulusal istihdam stratejisi ve eylem planlarımız ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı işgücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu.2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı işgücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. 2025-2028 ulusal istihdam stratejisi ve eylem planlarımız ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun. 4 temel politika alanı çerçevesinde belirlenen hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor. 1- İşgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi. Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. İstihdam politikalarının etkinliği artırılacak. Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle işgücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak. Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle işgücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak. 2- Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi. Kadınların, engellilerin ve yaşlıların istihdam oranları artırılacak. Kadın – erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek.

Yabancı işgününün kayıtlı istihdamı desteklenecek. Kadınların işgücüne dahil olmasını desteklemek amacıyla işgücü politikaları yeniden belirlenecek. Gençlerimizin işgücü piyasasında daha etkin olması için eğitim ve istihdam arasındaki irtibat desteklenecek. 3- Sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. Çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek, kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Kayıtlı istihdamı teşvik eden birçok faaliyet gerçekleştirilecek. 4- Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi. Ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması ile kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. 15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Kırsal kalkınma için bölgesel analizler yapılacak ve alternatif gelir kaynakları oluşturulacak. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.