Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra yurt genelinde beklenen kar yağışı geliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

AA'da yer alan habere göre Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Perşembe günü öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

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