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        Haberler Gündem Hava Durumu AKOM AÇIKLADI! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? | Son dakika haberleri

        AKOM cevap verdi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 4 ve 5 Şubat uyarısı!

        Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla, yurt genelinde sıcaklıklar 6-12 derece düşecek. 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba günü ise iç ve doğu kesimlerde soğuk kendisini iyiden iyiye hissettirecek. Soğuk hava etkisini bir hafta sürdürecek. AKOM, o soruya cevap verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:29
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        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibarense iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

        SICAKLIK 6-12 DERECE DÜŞÜYOR

        Yurt genelinde sıcaklıkların, 6 ilâ 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulunuldu.

        BİR HAFTA ETKİLİ OLACAK

        Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini hissettireceği ve kar, don, buzlanma hadisesine karşı vatandaşların dikkatli olması hatırlatıldı.

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        KUZEYDE, İÇ KESİMLER VE DOĞUDA KAR BEKLENİYOR

        Türkiye'nin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşların meteorolojinin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.

        İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

        ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR

        5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

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        PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

        Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre:

        5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

        6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.

        7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

        VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

        AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.

        Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

        İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI

        İBB ve ilgili birimler, olası kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı önlemlerini alırken, vatandaşların da hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
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        #istanbul kar
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