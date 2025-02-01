Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün Marmara ve yer yer Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde sürücülere buzlanma uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 21, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 19, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 11, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 13, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 10, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 14, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu