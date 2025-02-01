Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu KÜTAHYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 21, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 19, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 11, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 13, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 10, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 14, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın! Haberi Görüntüle