Spor yazarları Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdi!

"ZOR ŞARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"

Ömer Üründül (Sabah): Ajax maçının yorgunluğu ve moral bozukluğu bir yana dün geceki Yunus ve Barış'sız ilk 11'le Galatasaray'ın 90 dakikayı bazı sıkıntılarla geçireceği şüphesizdi. En büyük avantaj çok erken gelen gol oldu. Ahmed Kutucu'nun 18 üstünden vurduğu şut, 15 kişilik bir kalabalık içinden ağları buldu. Önemli bir 3 puanla maçı bitirdiler. Osimhen, 70 dakika alışılmış deparlarıyla takımı pozisyona götüren isimdi. Torreira zaten bilinen bir motor gücü. Muslera iki çok önemli kurtarışla kalitesini yine gösterdi. Sallai'yi başarılı buldum. Kaan Ayhan çok iyi görev yaptı, gollük kafa vuruşunu da kaleci çıkardı. Morata yakından tanıdığım bir isim ama arkadaşlarına alışması için biraz zamana ihtiyacı var. Sonuçta G.Saray zor şartlarda çok önemli bir 3 puan aldı.