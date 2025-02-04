Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Mücadele sonrası hakem Kadir Sağlam ve VAR'ın kararları çok konuşulurken, tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi. İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları ve eski hakemlerin yorumları...
- 1
Soru: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, gol kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Coğrafi olarak Ahmed Kutucu topa vurduğu anda Sallai ofsayt pozisyonunda. Pozisyonda ihlal olması için ofsayt olan Sallai'ye topun temas etmesi lazım, top temas etmiyor. Onun dışında kalecinin görüş alanında mı, topu görmesini engelliyor mu, kalecinin görüş açısını Sallai etkilemedi. Son olarak Sallai çok hafif, top kendisine temas etmesin diye toptan kaçıyor. Bir aksiyonda bulunuyor. Bu yaptığı aksiyon kaleciyi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Galatasaray'ın golü temiz, nizami bir gol.
Deniz Çoban: Bahattin Duran güzel izah etti. Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Ufak aksiyondan etkilenecek durum yok. Aklıma ofsayt gelmez. Top Sallai'ye temas etmedi. Gol nizami.
Bülent Yıldırım: Benim açımdan bu golde kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Topa temas olmadığı için gol temiz.
Ali Palabıyık: Kalecinin görüş alanı içerisinde değildi. Kaleci topun geldiğini net bir şekilde görüyor ve hamle yapıyor. Burada tartışılması gereken tek nokta, oyuncunun kolunun çok yakınından geçiyor. Burada temas var mı ya da yok mu ona bakıldı. VAR'da incelenmesinin nedeni bence ofsayttan ötürü değil, topun o oyuncuya değip değmemiş olmasına bakıldı. Gol kararı doğru diyebiliriz.
- 2
Soru: Sorescu ceza alanına girerken yerde kaldı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Başından sonuna kadar izledim. Sorescu'nun tek niyeti var, bir an önce ceza sahasına girmek, orada düşmek, penaltıyı almak. Omzundaki ufak teması hissediyor, ceza sahasının içine uçuyor, oyuncuyu tutup üstüne çekiyor. Bu bana göre aldatma. Aldatmadan sarı kart.
Bahattin Duran: Sorescu kolu hissedince rakibinin kolunu tutup ceza sahası içine atlamış. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart.
Bülent Yıldırım: Olası etkisiz küçük temas, ceza alanı dışında. Tartışmasız bir aldatma.
- 3
Soru: Mandouki'nin Sallai'ye faulünde karta ihtiyaç var mı?
Bahattin Duran: Var, bu geliş kontrolsüz. O diz... Gelişi çok riskli. Kontrolsüz geldi. Topla Sallai oynadı ve Mandouki kontrolsüz faul yaptı. Dizi göğsüne gelse, sarı değil kırmızı karttan bahsedecektik.
Deniz Çoban: Sallai çok önce topla oynadı, arada 1,5-2 metre var, hızını alamadı, küçülmesine rağmen bedeninin alt tarafıyla devirdi. Kontrolsüz hareket. Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Hemfikirim.
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- 4
Soru: Muslera'dan seken topta Davinson'un koluna temas var, penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Elle oynamalar, her zaman tartışılır. Elle oynamalarda pozisyonu ne kadar yavaşlatırsanız o kadar penaltıya gidersiniz. Eli omuz hizasına kadar kalkmış, omuz hizası veya üzerinde elle oynamış. Bunu bu şekilde durdurursanız, o anda, top Muslera'dan sekti, ele geldi, bu penaltı, çünkü penaltı. Ancak, fotoğraftan bakmayacağız. Elle oynamanın kriterleri var. Takım arkadaşının bilerek oynadığı top eline gelmiyor. Muslera bilerek oynamıyor, Muslera'dan sekiyor. Öbür kriterler devreye giriyor. Kısa mesafeden seken top oyuncunun eline geliyor. Elleri doğal konumda mı? Top eline doğru gelirken, Muslera'dan sekince elleri doğal konumda. Sonrasındaki pozisyonda kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Top mu ele geliyor, el mi topa gidiyor? Top oyuncunun eline gidiyor. Top eline gelmesin diye elini kaçırıyor. Biraz daha fırsatı olsa, imkanı olsa temas etmeden elini kurtaracak. Elle oynama gayreti yok. Hakemle aynı kanaatteyim. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yapıyor, toptan kaçmak için elini kaldırıyor. Beklenmeyen topta önce eli doğaldı, elleri açık değildi. Şüphem yok, devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Ali Palabıyık: Kadir Sağlam'ı yorumundan dolayı kutluyorum. Saha içerisinde verilmesi gereken bir karar ve saha içerisinde de bu karar verildi. Ceza alanı içerisinde elle oynama, tüm liglerde en büyük problem. Bu pozisyon özelinde bakarsak, Muslera topu kurtarıyor ve Sanchez top eline gelmesin diye çaba içerisinde elini açmasına rağmen bu teması engelleyemiyor. Bu pozisyonlarda bazı kriterler var, bunlara baktığımızda penaltı şartları oluşmuyor.
- 5
Soru: Lungoyi'nin itirazı nedeniyle gördüğü sarı kartta, Mandouki - Sallai pozisyonunda faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Lungoyi hakeme temas etti, sarı kart kararı doğru. Mandouki'nin Sallai'ye hareketi kontrolsüz. Lungoyi ile birlikte Mandouki'nin de sarı kart görmesi gerekir. Mandouki'nin ikinci sarı kartı atlandı, dakika 18.
Deniz Çoban: Mandouki'nin Sallai'ye faulüne taktik faul, sportmenlik dışı faul, kontrolsüz faul denebilir. İkinci kez sarı kartı hak etti Mandouki... Lungoyi'nin kartı doğru, Mandouki'ye sarı kart göstermemesi yanlış.
- 6
Osimhen ile Arda'nın ikili mücadelesi sonrası, Ahmed Kutucu'nun da ardından Mandouki'ye müdahalesi var.
Deniz Çoban: Osimhen'in dirseği, Arda'nın yüzüne geldi, talihsizlik. İkili mücadele sırasında çok doğal bir şekilde, dengesini sağlamak için sağa hamle yaparken dirseği hafif yükseldi, Arda da yere düşerken dengeyi sağlamak için kafasını öne eğdi, dirsek ile yüz istemsiz buluştu. Bu bir kaza. Devam kararı doğru. Ardından Ahmed Kutucu, hava topunda yükseldi, düşerken ayağını sağa doğru açmadı. Düşerken ayaklarını inerek açar. Oyuncunun ayağını basmak için değil, denge sağlamak için. Bu da kaza. Devam kararı doğru.
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- 7
Bahattin Duran: İki devam kararı doğru. Osimhen her ne kadar düşerken sağ kolunu salladı, riski orada aldı. Sol kolunun pozisyonu normal, açtığı sağ kolu gelip Arda ile buluşsaydı kontrolsüz deyip sarı kart derdim. Olabildiğince doğal bence Ahmed Kutucu.
Bülent Yıldırım: İki kaza var. Hemfikirim.
- 8
Soru: Sorescu'nun Sallai'ye müdahalesinde kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Yüzde yüz doğru. Orayla bir alakası yok. Topsuz alanda ne ilgisi var. Sportmenlik dışı, topsuz alan...
Bahattin Duran: 2-3 sebeple doğru bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Top yok, rakibi görüyor ve doğrudan vuruyor. Net bir sarı kart.
- 9
Soru: Torreira'nın gördüğü sarı kartta hakemin kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Torreira itirazdan değil, faulden ötürü sarı kart gördü. Torreira faul yapmadı. Gaziantepli oyuncu Lungoyi'ye ikili mücadelede eli geliyor. Hakeme göre faulse faul. Önce yapan Torreira olsa bile bu faulü, Lungoyi'nin yaptığı yüze doğru darbe, çok açık kontrolsüz faul. Lungoyi'nin ikinci sarı karttan oyundan ihracı gerekir. Torreira'nin ihlali de yok itirazı da yok.
Bahattin Duran: Benim için burada büyük karar Lungoyi. 24. dakikada sarı kartı olan Lungoyi, 36. dakikada ihraç edilmeliydi. Bu her türlü sarı kart.
Bülent Yıldırım: Lungoyi'nin 36. dakikada net bir şekilde ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.
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- 10
Soru: 37. dakikada Torreira elle oynadı mı?
Bahattin Duran: Tamamen doğal. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Kapalı dirseğe çarptı.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
- 11
Soru: Gabriel Sara'nın sarı kartında karar doğru mu?
Deniz Çoban: Kart kararı yanlış. Avantaj sonras tasarruf edilecek kartlar bunlar. Israrlı bir çekme yok. İmajı bozacak hareket yok, kontrolsüz değil dikkatsiz... Burada sarı karttan tasarruf edersiniz.
Bahattin Duran: Bu karttan tasarruf edilebilirdi.
Bülent Yıldırım: Tasarruf edilebilir bir sarı kartmış.
- 12
Soru: Top oyunda değilken Sorescu'nun Sallai'ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sorescu, Sallai'ye topu verdi. Sallai, sol ayak dışıyla topa vurdu. Hemen almak istemedi. Yardımcı hakem Süleyman Özay'ın yüz ifadesine bakalım. Süleyman Özay pozisyona hakim. Sorescu, Sallai'ye bastı. En az sarı kart bu. Yukarıya bastı. Yumuşatmış olsam bile Sorescu'ya ikinci sarı kart. Bu pozisyon direkt kırmızı kartla Sorescu'yu ihraç edeceksin. Yardımcı hakemin yüz ifadesi anlatıyor.
Deniz Çoban: Sallai oyunu geciktirmek istiyor, bunu fark eden Sorescu bir hışımla gelip ceza kesti. Faul var, oyuncu faulü kabul etmiş, topu oraya attı, Sallai'nin davranışı rakibi sinirlendirdi. Rakibi tahrik etmiş mi, etmiş. Sallai'ye sarı kart; Sorescu'ya kitabın orta yerinden yaralayıcı, acımasız, gaddarca, şiddetli hareketinden kırmızı kart. VAR müdahale etmeliydi.
Bülent Yıldırım: Tartışmasız, top yerle buluşmadan rakibin bileğinde. Sallai'nin oyunu geciktirmeden sarı kart, Sorescu'nun kırmızı kartla ihracı gerekirdi.
Ali Palabıyık: Yabancı VAR'la beraber baskının bir kısmını sineye çekip baskıyı azalttık ama hakemlerin üzerine binen baskı daha da arttı. Bu sezon yabancı VAR geldiğinden beri en çok Galatasaray mağdur oldu. Bu maçta da oldu. Hakemin sahada görmediği Sorescu pozisyonu var. Sorescu'nun yapmış olduğu hareket kasıtlı, ayağı yerde değil ve Sallai'nin bileğine doğru acımasızca ve gaddarca yapılan bir hareket. Hakem saha içerisinde kaçırabilir -ki kaçırmamalı- yardımcı hakem görüyor ama o uyarmalı. Kırmızı kart olarak değerlendirilmese bile oyuncunun sarı kartı var, ikinci sarıdan kırmızı verilebilir. Gaziantep'e verilmeyen bir kırmızı kart var.
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- 13
Soru: Lucas Torreira'nın Kozlowski'ye faulünde ikinci sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bu normal bir faul, basma yok, bir şey yok. Dikkatsiz faul.
Bahattin Duran: Net faul ama ikinci sarı kart da birinci sarı kart da olmaz.
- 14
Soru: Barış Alper'in Mustafa Eskihellaç'a müdahalesinde faul ve kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Kontrolsüz basma. Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi. Kontrolsüz basma. Faul bile çalmadı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi. Rakibin ayağına basmış, net bir faul ve sarı kart.
- 15
Soru: Barış Alper'in gördüğü sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Barış Alper'in 73'te sarı kart görmesi gerekirdi, bu sarı karta katılmıyorum. Ayağı kaydı ve düştü. Ne yapabilir Barış Alper...
Deniz Çoban: Hakemlerin, beden dilinden seyirci anlayamasa bile biz anlarız. Hakemin sarı kart gösterme niyeti yoktu, düdüğü çaldı, yönü gösterdi, oyuncu değişikliğini işaret etti, sonra sarı kart gösterdi. Bu gecikmeleri, bu seviyede olumlu bulmuyorum. Sarı kart gösterecek adam, gözünü oyuncudan ayırmaz. Hiç öyle bir niyeti yok...
Bülent Yıldırım: Sarı karta katılmıyorum. Düşerken olmuş.
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- 16
Soru: Boateng'in Abdülkerim'e hava topunda müdahalesi var mı, devamında Davinson elle oynadı mı, ihlal ceza alanında mı?
Deniz Çoban: Dirseği sivriltirsen silah olur. Boateng'in dirseği silah. Abdülkerim zarar görmediyse şansındandır. Silaha o kadar güzel bir örnek ki, bir tık üstü Abdülkerim'in yüzünü dağıtır. Direkt kırmızı kart. Faul bile çalmadı. Ardından topu oynayan Halil, vuran Davinson. Bereket bu pozisyon ceza sahası dışı. İçinde olsa penaltı. Gaziantepli 19 numara, hakeme temas edip çevirdi. Kırmızı kart gösterse sesimi çıkarmazdım. Hiçbir şey yapmaması olmaz.
- 17
Bahattin Duran: Abdülkerim'in burnu kırılabilirdi. Boateng kırmızı kart. Devamında Sanchez'in hareketi net faul. Çizgi üzerindeyse penaltı, dışındaysa serbest vuruş olur. Burada penaltı olsa VAR geri dönüp Abdülkerim pozisyonundan iptal ederdi.
Bülent Yıldırım: Üst üste, üst üste olmaz ki. İçeride olsa VAR müdahale ederdi. Halil'in kramponu ceza alanı dışında. Başta Boateng'in dirseği silah, güç almış şekilde geldi ve vurdu. Dirseğin silah olarak kullanımı. Burada da faulü Halil değil, Sanchez yaptı. Faul Gaziantep lehine verilmeliydi.