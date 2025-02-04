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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den ABD'ye misilleme - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'den ABD'ye misilleme

        Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi. Öte yandan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:28
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        Çin'den ABD'ye misilleme
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        Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

        Bakanlık, ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

        Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.

        GOOGLE'A DA İNCELEME BAŞLATTI

        Öte yandan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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        ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

        Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

        Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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